© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Victor Wanyama, mediano o difensore del Tottenham, è un obiettivo importante per il mercato della Lazio: ha un contratto in scadenza nel 2021 e Tare vorrebbe approfittare di questo per convincere gli Spurs a cederlo, rivela la Gazzetta dello Sport. In Inghilterra tuttavia danno il Celtic Glasgow molto avanti per il suo arrivo.