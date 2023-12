Lazio, via Picchioni: l'amico storico di Sarri non fa più parte dell'organigramma del club

Gianni Picchioni, amico storico di Maurizio Sarri e collaboratore tecnico dell'allenatore, non fa più parte dell'organigramma tecnico e nemmeno di quello societario della Lazio. In estate gli era stato riconosciuto il ruolo di capo scout, ma adesso, come riportato dal Corriere dello Sport, le cose sono evidentemente cambiate.

Il lavoro con Sarri era comunque già stato ridimensionato da tempo e infatti in allenamento non era più presente. Curioso come dalla società non sia arrivata alcuna comunicazione che abbia fornito più dettagli sulla scelta dei biancocelesti. Non sono dunque noti i motivi della separazione né le modalità: se consensuale o unilaterale da parte della Lazio.