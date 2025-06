Negro: "Avrei chiuso la carriera nella Lazio. Quando vedo un difensore che passa al portiere..."

vedi letture

L'ex difensore della Lazio Paolo Negro ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport della sua esperienza in biancoceleste e di cosa rappresenta il club: "Una scintilla - ha esordito -. Qualcosa che ti entra dentro e non esce. I tifosi mi hanno sempre voluto bene, anche dopo l’autogol del 2001 con la Roma. L’ho sofferto parecchio, ma mai come l’addio.

Il rimpianto più grande? L'unico - ha proseguito -. Avrei chiuso la carriera nella Lazio. Nel 2005 Lotito mi mise fuori rosa perché rifiutai di spalmare il contratto, quindi andai a Siena. La sorte mi ha ripagato: il giorno della mia ultima partita, il 27 maggio 2007, segnai il gol vittoria che salvò il mio Siena proprio contro i biancocelesti. Quando vedo che un difensore che prende palla e la passa al portiere penso a ciò che avrebbe detto Zeman.

Io non ero un fenomeno - ha sottolineato - ma le mie otto partite in Nazionale nell’era di Maldini, Cannavaro, Nesta e tutti gli altri sono una medaglia. Se ripartirei con l’offerta giusta? Certo, il calcio è la mia passione. Nel frattempo, mi godo l’orto. Ho costruito un gioiellino in giardino, ma coi gradoni di Zeman faticavo meno".