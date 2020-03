Le grandi trattative del Parma - 1996, Chiesa è il colpo da scudetto di Tanzi

E’ l’estate del 1996. L’Italia si interroga ancora per un’eliminazione inaspettata nella fase a gironi nell’Europeo inglese, vinto dalla Germania in finale contro la Repubblica Ceca, curiosamente le due squadre che avevano eliminato gli Azzurri di Arrigo Sacchi, reduci dalla finale del mondiale persa ai rigori contro il Brasile due estati prima. Una delle poche note liete di quella Nazionale fu Enrico Chiesa, fresco della stagione della conferma a Genova in maglia Samp, dove aveva segnato 22 reti in appena 27 gare. Chiesa infatti, aveva realizzato il gol della speranza contro la Repubblica Ceca, rete che poi risultò essere inutile vista la rimonta dei cechi che vinsero 2-1 col decisivo gol di Bejbl dopo l’espulsione di Apolloni.

Al rientro in Italia il nome di Chiesa è fra i più chiacchierati del mercato. La Samp infatti non era riuscita a qualificarsi per le coppe europee, e il presidente Mantovani, a malincuore, aveva deciso di privarsi di uno dei suoi campioni in rampa di lancio. Sono tante le squadre interessate ad Enrico, investito da Gigi Riva come suo erede naturale, e destinato a fare la storia del campionato italiano e della Nazionale. La bagarre la vince il Parma, di Calisto Tanzi, che ha un progetto molto ambizioso per i ducali. Nelle idee di Tanzi infatti, è giunto il momento che i ducali lottino concretamente per vincere lo scudetto, un vero e proprio cruccio del patron di Parmalat. L’offerta arrivata a Mantovani è di quelle pesanti, 25 miliardi di lire, subito accettata dal patron della Samp. Chiesa raggiunge l’Emilia e forma con un giovane argentino, anche lui appena arrivato in città, una delle coppie gol più devastanti del panorama europeo: Hernan Crespo. Il sogno di Tanzi, di conquistare lo scudetto, non si realizzerà mai, ma Chiesa lo ripagherà con un triennio mozzafiato, in cui segnerà 55 reti in 125 presenze, vincendo una Coppa Uefa, che chiuderà da capocannoniere con un sigillo in finale contro il Marsiglia, e la Coppa Italia del 98-99. Proprio nel ’99, a malincuore, lascerà l’Emilia per sposare il progetto Fiorentina, ma non riuscirà più a ripetere le gesta di Parma, che tutt’oggi ricorda con grande affetto il suo numero “20”.

