Le grandi trattative del Parma - 1999, Amoroso: 70 miliardi per l'ossessione scudetto

Estate 1999. Dopo una stagione da incorniciare, con la vittoria della Coppa Italia e della Coppa Uefa, il Parma di Calisto Tanzi medita il colpo per fare il definitivo salto di qualità, per sfatare quel tabù scudetto tanto inseguito ma fin lì mai raggiunto. Il nome in cima alla lista è quello di Marcio Amoroso, attaccante brasiliano dell’Udinese, capocannoniere uscente della Serie A davanti a Batistuta, capace di non far rimpiangere Oliver Bierhoff, ceduto al Milan l'estate precedente. Amoroso è fresco della vittoria in Copa America con il suo Brasile, competizione in cui si è distinto come protagonista assoluto con quattro reti, cancellando il brutto ricordo del mondiale di un anno prima, saltato per un maledetto infortunio al ginocchio. Udine è bottega cara, e Pozzo chiede una cifra da capogiro, circa 70 miliardi per privarsi del suo campione.

La concorrenza poi è spietata: la Roma di Capello, che ripiegherà su Montella, e soprattutto l’Inter di Moratti. Proprio il presidente nerazzurro scenderà in campo in prima persona per convincere il brasiliano, provando ad ammaliarlo con varie telefonate. Sul piatto c’è un’offerta allettante: formare una coppia tutta verdeoro con Ronaldo, il 9 più forte del mondo, suo partner già in nazionale, dove giocano insieme a Rivaldo. Amoroso vacilla, ma è un uomo di parola e la sua parola è già stata data a Tanzi. Il resto è storia nota: Tanzi versa i settanta miliardi nelle casse dei Pozzo, Amoroso diventa l’uomo copertina di un Parma di uomini copertina, ma, proprio nel momento della verità, il giocattolo si rompe. In Emilia Amoroso entra in un tunnel senza fine: infortuni, prestazioni sottotono ed altri infortuni. Morale? Addio dopo due anni, dopo 18 gol in 51 presenze e la rinascita al Borussia Dortmund, servito dagli assist di Tomas Rosicky. E bye-bye al sogno scudetto.

