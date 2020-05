Le grandi trattative del Parma - Gennaio 2000, dall’Inter arriva il vice Boghossian: Paulo Sousa

Gennaio 2000. Il mercato di riparazione spesso è teatro di operazione particolari che non sempre riescono negli intenti iniziali. Spesso nel mercato di gennaio assistiamo a scambi utili ad accontentare giocatori scontenti e in cerca di più spazio, oppure vediamo prestiti di sei mesi che molto spesso risultano essere deludenti. Ed è ciò che accadde anche a Paulo Sousa, il protagonista della nostra trattativa di oggi, che negli ultimi giorni del mercato di riparazione del 2000 passò in prestito dall’Inter al Parma.

All’epoca 28enne, Paulo Sousa era arrivato all’Inter nella stagione 98-99, ma non era riuscito ad esprimersi ai livelli degli anni precedenti, quando, in maglia Juventus e Borussia Dortmund, aveva vinto due Champions League. Falcidiato da infortuni continui, il portoghese aveva trovato poco spazio nella travagliata stagione 98-99, che vide quattro allenatori avvicendarsi sulla panchina nerazzurra. I primi sei mesi della seconda stagione non erano andati molto meglio: con Lippi in panchina Sousa aveva trovato poco spazio, complice anche molti infortuni muscolari, l’ultimo che lo tolse dal campo ad inizio novembre. Nel mercato di gennaio Sousa diventa una pedina di scambio per i nerazzurri, convinti nell’escluderlo dal progetto. Dapprima il portoghese viene accostato alla Fiorentina di Cecchi Gori e Trapattoni, protagonista di un buon campionato. I frequenti problemi fisici del centrocampista però bloccano la trattativa sul nascere, considerando anche che Sousa resterà fermo per almeno un altro mese, tornando a disposizione solo durante febbraio. Con i giorni che passano Sousa sembra destinato a rimanere a Milano e a ritagliarsi i suoi pochi minuti in attesa della sessione estiva, ma proprio negli ultimi giorni qualcosa si muove.

Sì, perché nelle ultime ore di mercato Inter e Parma confezionano uno scambio utile ad entrambe e che accontenta anche i due calciatori coinvolti. Il Parma era alla ricerca di un vice Boghossian, infortunatosi in dicembre, mentre l’Inter aveva bisogno di allungare il reparto difensivo, motivo per cui si intavolò lo scambio, in prestito per sei mesi, tra il centrocampista portoghese e il difensore crociato Michele Serena, peraltro un pallino di lunga data dei nerazzurri. In poche ore si trova l’accordo e i due calciatori fanno il percorso inverso. Per entrambi le avventure furono tutt’altro che da ricordare: Serena rimase all’Inter per tre anni, ma dopo tantissimi infortuni decise di ritirarsi nel 2003, dopo 25 presenze in nerazzurro. Andò invece peggio a Paulo Sousa, che a Parma giocò solo 10 partite e non venne riscattato dai crociati, continuando la sua carriera in Grecia e Spagna.

