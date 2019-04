Le pagelle del Bologna - Sansone assist e gol. Orsolini croce e delizia

© foto di Giacomo Morini

BOLOGNA-EMPOLI 3-1

Skorupski 5,5 - Erroraccio sul gol, perché valuta male la possibile giocata di Pajac, lasciando troppo spazio sul palo. Poi sbaglia i tempi su un tiro deviato di Krunic, non irresistibile. Nel secondo tempo si riprende su Caputo, salvando il risultato.

Mbaye 5,5 - Pajac dalla sua parte dà qualche grattacapo, sul gol non ha grosse colpe pur arrivando dalla sua parte. Caputo gli va via, ma Skorupski mette la pezza.

Danilo 6 - Gestire gli attaccanti dell'Empoli non è così difficile, ci riesce abbastanza facilmente.

Lyanco 6 - Impreciso in un paio di appoggi - che potrebbero dare il la a contropiedi pericolosi - ha poco lavoro.

Dijks 6,5 - Di Lorenzo dalla sua parte non arriva praticamente mai sul fondo, lui chiede spesso il pallone e lo riceve. Molto fisico.

Dzemaili 6,5 - Sempre più in crescita, cerca la sortita offensiva con il tiro dal medio raggio. Poi offrirebbe un pallone perfetto a Orsolini, che però sbaglia.

Pulgar 6 - L'uomo dei calci piazzati, tenta di rimpolpare il suo score offensivo in qualche circostanza, sempre da fuori.

Soriano 7 - Grande merito nell'inserimento del pari, perché sul secondo palo riesce a trovare i tempi giusti (dal 90' Krejci 6,5 - Entra e ha il tempo di perdere il tempo per calciare in porta, poi serve l'assist per il 3-1).

Orsolini 7 - Perde il pallone dello 0-1, forse subendo fallo, ma in maniera davvero troppo leggera. È vivace ma non troppo efficace, ha - al secondo minuto - la possibilità di portare in vantaggio i rossoblù ma la spreca malamente. Così come, nel secondo tempo, sbaglia da pochi passi su assist di Dzemaili. Alla fine si guadagna il pallone del gol, sparando dai 25 metri e prendendo l'incrocio.

Palacio 6,5 - Si danna per provare a scardinare la difesa azzurra. Nel primo tempo prova prima a segnare - mandando largo - poi a servire a Dzemaili un succulento assist. Nel secondo tempo troverebbe il gol, ma la sua testa è al di là della riga del fuorigioco (dal 72' Santander s.v.).

Sansone 7 - Gioca più da uomo assist che cercare la porta, infatti non tira praticamente mai. Serve l'assist a Soriano del pareggio, poi chiude tutto al minuto novantaquattro.