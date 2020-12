Le pagelle del Crotone - Messias strepitoso. Prima gioia per Reca ed Eduardo Henrique

CROTONE-SPEZIA 4-1

Marcatori: 7’ e 96’ Messias, 18’ Farias, 50’ Reca, 56’ Eduardo

Cordaz 6,5 - Decisivo su Piccoli nel primo tempo. Sempre attento, guida la difesa e tutto il resto della squadra verso la prima vittoria in campionato.

Magallan 6 - Farias lo impegna in più di un’occasione, ma nella ripresa lo Spezia fa fatica a vedersi in avanti e lui vive più tranquillo. (dal 74’ Cuomo SV)

Marrone 6 - Piccoli è un giovane di grande prospettiva. Rispetto a Nzola rappresenta un problema di minor caratura per l’ex Juventus.

Luperto 6 - Giornata tranquilla. Agudelo non si vede praticamente mai. Sufficienza meritata.

Pereira 6,5 - Presidia la corsa destra senza grossi problemi. Bastoni e Farias sono due avversari complicati. Nella ripresa si traveste da assistman e manda in gol Eduardo.

Eduardo 6,5 - Prima da titolare per l’ex Sporting Lisbona e primo gol in Italia. Prestazione di sostanza, in avanti si fa vedere spesso e volentieri. (dall’82’ Vukic SV)

Zanellato 6 - Erroraccio in fase di disimpegno in occasione del gol di Farias. Nella ripresa cresce e gestisce il gioco assieme al resto della squadra. (dall’88’ Riuvuere SV)

Molina 7 - Lancia in campo aperto Messias in occasione del vantaggio. Dai suoi piedi parte anche l’azione che porta il gol di Reca. Sul finire del match prova a trovare la via del gol, sbattendo contro i guantoni di Provedel.

Reca 7 - Presenza costante in proiezione offensiva dell’ex SPAL. Al 49’ beffa la difesa dello Spezia con un tiro col piede debole. Una gran bella conferma

Messias 8 - Ci mette 7 minuti a incidere sul match. Un problema costante per la retroguardia avversaria. Nella ripresa dà il via all’azione del tris a firma di Eduardo. Chiude come ha iniziato: con un altro gol. Strepitoso.

Simy 6 - Svaria su tutto il fronte offensivo scambiandosi posizione con Messias. Lavora a supporto di tutta la squadra, lottando su ogni pallone e provando spesso a trasformarsi in rifinitore. Anche senza gol è importantissimo per il calabresi.

All. Stroppa - Arriva finalmente la prima vittoria in campionato per la formazione calabrese. Un 4-1 sullo Spezia che non ammette replica nonostante il pareggio nella prima frazione di Farias. Nonostante le tante assenze, soprattutto a centrocampo, il suo Crotone si difende e fa male in ripartenza. Messias e Reca sono due certezze. Simy leader silenzioso anche senza segnare.