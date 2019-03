Le pagelle del Napoli - Finalmente Younes, finalmente Mertens

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale: Napoli-Udinese 4-2

Ospina 6 - Sarebbe stato meglio cambiarlo al subito, perché la botta alla testa subita dopo 5 minuti in uno scontro di gioco con Pussetto lo manda inevitabilmente in confusione. Invece il portiere colombiano va avanti per quasi tutto il primo tempo con un improvvisato caschetto: subisce due gol e poi si accascia a terra tra la paura generale. Per fortuna, ha subito ripreso conoscenza e la TAC in ospedale ha dato esito negativo. Dal 44esimo Meret 6 - Ha poco da fare in un secondo tempo in cui l'Udinese costruisce molto meno rispetto alla prima frazione.

Malcuit 6 - Fa l'esterno a tutta fascia, mostra buona gamba ma spesso manca in precisione nell'ultimo passaggio. Dall86esimo Hysaj s.v.

Maksimovic 5.5 - Sul gol del 2-1 vede Lasagna sfilargli di fianco e fa poco per fermarlo. In generale, soffre la vivacità degli attaccanti dell'Udinese.

Koulibaly 5.5 - Ha vissuto serate migliori. E' lento, meno reattivo del solito, e quando Fofana si inserisce in area per la rete del 2-2 si dimentica di andare a chiudere.

Ghoulam 5.5 - Un caso da studiare, perché l'impressione è che questo sia ancora un lontano parente del calciatore che per una stagione è stato il miglior terzino sinistro della Serie A. Dopo due infortuni gravi serve tempo per recuperare e probabilmente il vero Ghoulam lo rivedremo solo il prossimo anno.

Callejon 7 - Con Malcuit terzino destro gioca di più per vie centrali. Ha il merito di farsi trovare al posto giusto al momento giusto sul cross di Mertens per la rete del momentaneo 2-0. E' lui a calciare il corner che permette a Milik di realizzare il 3-2.

Allan 5 - Tre indizi fanno una prova, tre gare sottotono una dopo l'altra. Allan è irriconoscibile e anche oggi - soprattutto nel primo tempo - ha fornito una prestazione insufficiente dopo gli errori contro Sassuolo e Red Bull Salisburgo.

Zielinski 5.5 - Meglio quando parte largo a sinistra e può giocare più a ridosso degli attaccanti. Troppo sacrificato a centrocampo in una gara condizionata da un giallo rimediato dopo 10 minuti (salterà la gara con la Roma).

Younes 7 - Finalmente: primo gol col Napoli alla prima da titolare con un destro a giro alla Lorenzo Insigne. Un'ottima notizia, ma per diventare un fattore in questo Napoli dovrà crescere ancora tanto: in fase difensiva non rientra mai e non a caso Ancelotti lo sostituisce prima dell'ora di gioco. Dal 56esimo Verdi 6 - Il suo ingresso permette ad Ancelotti di ridisegnare la squadra e di darle maggiore equilibrio.

Milik 7 - Anonimo nella prima frazione, letale alla prima occasione utile: il suo colpo di testa vincente è quello che spacca la partita in due.

Mertens 8.5 - La sua migliore prestazione del 2019. Era in crescita da qualche settimana, ma oggi s'è superato con due assist e un gol. Il primo di questo anno solare. Semplicemente imprendibile per la difesa dell'Udinese.