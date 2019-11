Le pagelle del Napoli - Meret torna super. Male Mario Rui, Milik c'è

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roma-Napoli 2-1

Meret 7,5 - Riscatta subito l'errore di mercoledì contro l'Atalanta ipnotizzando Kolarov dagli undici metri. Non può niente sul gol di Zaniolo e per poco non para anche il secondo penalty a Veretout.

Di Lorenzo 6 - Vicino al pareggio nel primo tempo ma Smalling gli strozza l'urlo in gola stoppando sulla linea un suo colpo di testa. È probabilmente il migliore del pacchetto arretrato del Napoli.

Manolas 5,5 - Fischiato molto dal suo ex pubblico, va spesso in difficoltà e non trascorre certo un bel pomeriggio. Dzeko è un cliente scomodo ma i pericoli arrivano da tutte le parti.

Koulibaly 5,5 - Non è il miglior Koulibaly e adesso questa inizia a non essere più una notizia. Beccato dal pubblico con alcuni buu razzisti che inducono l'arbitro Rocchi a fermare la gara. Resta comunque una prestazione non sufficiente.

Mario Rui 5 - Si fa sorprendere colpevolmente da Spinazzola nell'azione che porta al vantaggio della Roma con Zaniolo. Nella ripresa è ingenuo in occasione del rigore concesso per un suo fallo di mano. Troppo largo il braccio, impossibile non vedere il penalty.

Callejon 5,5 - Ingenuo in occasione del calcio di rigore concesso alla Roma. Il suo colpo con il braccio è netto e fortuna sua che Meret abbia ipnotizzato Kolarov. (Dal 58' Lozano 6,5 - Suo l'assist per il gol di Milik. Crea pericoli alla difesa della Roma).

Zielinski 5,5 - Sfortunato nel primo tempo quando il suo destro dal limite si infrange sul palo. Nel finale ci riprova ma non riesce a essere decisivo, né in un senso né nell'altro.

Fabian Ruiz 5 - Opaco nella prima frazione di gioco, le cose non migliorano nella ripresa. Da uno come lui ci si aspetta molto di più.

Insigne 5,5 - Non è in un momento positivo e non riesce a incidere come dovrebbe. (Dall'83' Younes sv)

Mertens 6 - Pennella il cross del possibile 1-1 sulla testa di Milik ma il polacco colpisce la traversa. Ci prova da solo sempre nella prima frazione ma Pau Lopez gli dice di no. Nel secondo tempo sparisce dal campo e "costringe" Ancelotti a sostituirlo. (Dal 65' Llorente 6 -).

Milik 6,5 - In occasione della traversa colpita nel primo tempo di deve parlare più di gol fallito che di sfortuna. Si riscatta nella ripresa con il gol dell'2-1 facendosi trovare pronto e segnando il suo quinto gol nelle ultime quattro.