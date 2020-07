Le pagelle del Torino - Bremer mattatore del Genoa. Belotti da record

Sirigu 7 - Subito una super Parata sulla bella conclusione di Pinamonti. Si ripete ad inizio ripresa con un triplo intervento: la parata su Schone è da applausi.

Lyanco 6 - Buona gara in difesa, ma l'ammonizione costringe Longo al cambio per non correre rischi. (Dal 61' Izzo 6 - Entra bene in partita, difende con ordine.)

Nkoulou 7 - Il migliore del reparto arretrato del Torino. Gioca sempre in anticipo, domina sulla palle alte.

Bremer 6,5 - Prima si divora il gol del vantaggio, poi si riscatta e trova la rete. Mattatore del Genoa, a segno sia all'andata che al ritorno.

De Silvestri 6 - Meglio quando c'è da coprire, spinge poco sulla sua fascia di competenza.

Rincón 6 - Solita gara di sostanza in mezzo al campo per il General.

Meïté 6,5 - Tanta corsa, lotta su ogni pallone. Fa da raccordo fra difesa e attacco.

Ansaldi 6 - Non al meglio della condizione fisica, ma stringe i denti e gioca una buona partita. Longo lo richiama in panchina nella ripresa. (Dal 67' Ola Aina 6 - Entra bene in partita, tanta corsa sulla fascia.)

Verdi 5,5 - Sempre pericoloso quando calcia dalla bandierina. Suo l'assist vincente per il colpo di testa di Verdi. L'assist, di fatto, è l'unica cosa buona della gara. (Dal 67' Lukic 7 - Dopo 10 minuti dal suo ingresso trova un gol pesantissimo, il primo in questo campionato: la palla finisce sotto l'incrocio dei pali.)

Belotti 7,5 - Lavora tantissimo per la squadra. Tiene alto il Torino, fa a sportellate con i difensori del Genoa. L'assist per Lukic è il simbolo della sua caparbietà. Nel finale si inventa un gol pazzesco, settima rete consecutiva per il Gallo. (Dal 90' Singo S.V)

Zaza 5 - Non si rende mai pericoloso. Nella ripresa è decisamente troppo nervoso.

Moreno Longo 7 - Il suo Toro vince la partita più importante ed ipoteca la salvezza. Ottimo l'ingresso di Lukic, che di fatto mette in ginocchio il Genoa con la sua rete.