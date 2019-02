Le pagelle dell'Empoli - Poco o nulla da salvare, Dell'Orco horror

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

MILAN-EMPOLI 3-0 (49' Piątek, 51' Kessié, 67' Castillejo)

Drągowski 6 - Una splendida parata su Castillejo nel primo tempo. Nella ripresa arrivano tre gol, con tre milanisti però a calciare da due passi.

Veseli 5 - Il Milan sfonda nella ripresa, non riesce ad arginare.

Silvestre 5 - Piątek è controllato con mestiere. Nel primo tempo. Nella ripresa il polacco lo beffa e da lì la caduta in picchiata.

Dell'Orco 4.5 - Castillejo fa quello che vuole, così come Conti e Calhanoglu che dalle sue parti servono due assist vincenti.

Di Lorenzo 6 - Qualche buona chiusura nel primo tempo ed è fra i migliori nell'Empoli ben organizzato del primo tempo. Nella ripresa rimane schiacciato come i compagni di squadra.

Acquah 5 - Un'occasione sprecata nel primo tempo, poi nomen omen fa... acqua(h) da tutte le parti. (dal 66' Salih Uçan 5.5 - l'Empoli è ormai ko, non può spostare l'inerzia della partita).

Bennacer 5.5 - Dai suoi piedi le azioni più interessanti, ma l'uno-due da knock out del Milan lo spegne.

Krunić 5.5 - Vedi Bennacer. Un primo tempo illusorio che precipita nell'amara realtà dopo le reti di Piatek e Kessié.

Pasqual 5 - Nella sua zona il Milan costruisce i tre gol. (dal 74' Pajac sv).

Caputo 5 - Musacchio e Romagnoli riescono facilmente a disinnescarlo.

Farias 5 - Mai pericoloso. (dal 66' La Gumina 5.5 - Entra a partita compromessa, può poco).