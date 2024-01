Le pagelle della Fiorentina - Ranieri pilastro, Lopez manda Italiano ancora in semifinale

Risultato finale: Fiorentina - Bologna 0-0 (5-4 dcr)

Christensen 6,5 - Salemaekers lo scalda, Zirkzee lo spaventa ma per sua fortuna scheggia solo la traversa. Un po’ in ritardo sul tiro di Orsolini, lì lo salva il palo. Bene sul resto, esulta ai rigori.

Martinez Quarta 6 - Partenza lievemente ballerina, poi acquisisce sicurezze in fase difensiva col passare dei minuti. Meno bene del solito davanti: ha due palloni golosi, ma non colpisce.

Dal 109’ Mina 6 - Non deve far molto, se non segnare il suo rigore nella serie conclusiva. Lo trasforma in bello stile, concedendosi anche un balletto come esultanza.

Milenkovic 6,5 - Finisce che Zirkzee capita quasi sempre dalle sue parti e può succedere che siano dolori, come nel primo tempo quando l’olandese sfiora il gol. Per il resto solido, segna pure il rigore.

Ranieri 7 - Vera colonna della difesa viola, comincia provando a rintuzzare le fughe avversarie alle spalle di Biraghi, conclude come irrinunciabile pilastro della sua retroguardia.

Kayode 6 - Primo ed ultimo dei suoi a tirare verso la porta nei tempi regolamentari: racconta la voglia di proporsi ma anche le difficoltà. Quel colpo di testa al 109 grida vendetta ma non pesa.

Lopez 6 - Aiuta la difesa nella fase di non possesso ma viene meno nell’aspetto che gli sarebbe più richiesto, la capacità di prendere sulle spalle il possesso della squadra. Si rifà col rigore decisivo.

Duncan 6 - A Reggio Emilia era stato risparmiato, Italiano lo ritrova dal 1’: la superiorità numerica del Bologna in mezzo a tratti si fa sentire, la limita mettendo muscoli e temperamento.

Dal 72’ Mandragora 6,5 - Dal suo mancino scaturisce l’occasione più ghiotta dei supplementari, Kayode però si dimentica di scartare il cioccolatino. Calcia alla grande il suo rigore.

Biraghi 5,5 - Non giocava più di mezz’ora da quinto di centrocampo dai tempi dell’Inter, prova a non far vedere la ruggine. Posch e Orsolini però si insinuano troppo spesso alle sue spalle.

Dal 72’ Parisi 6 - Ingresso in campo diligente, le iniziative bolognesi su quella fascia, da quando entrano, si riducono. E non è proprio tutto frutto del caso.

Barak 5,5 - Gioca da solo sulla trequarti, così facendo ha più spazio e modo di provare a svariare. Sembra un aspetto positivo, inizialmente, ma quando la Fiorentina arretra si ritrova nel deserto.

Dal 60’ Bonaventura 5,5 - Deve dare nuova linfa e idee alla trama gigliata, ci riesce solo in parte. Non attraverso lo stato di forma migliore, neanche fisico, e si vede.

Ikone 5 - Troppo demotivato e privo di fiducia nei suoi mezzi per reggere l’urto con i rumori che si sollevano dagli spalti ad ogni sua indecisione. Quando lascia il campo, si trasformano in fischi.

Dal 60’ Nzola 5,5 - Meno nascosto del solito, prova a mettere a disposizione dei compagni chili e centimetri ma sulla lunga distanza il suo tasso di pericolosità rimarrà relativo.

Beltran 6 - Accanto ha Icone che non è forse il suo compagno di reparto ideale, ma non si arrende e non demorde, assaltando ogni pallone. L’arrivo dei crampi lo costringe a uscire anzitempo.

Dal 77’ Arthur 6 - Non ruba gli occhi, anzi, per una volta non si sente granché il peso del passaggio di consegne registiche da Lopez a lui. Trasforma però il rigore nella serie e il voto sale.

Vincenzo Italiano 6,5 - Sorprende tutti, forse pure se stesso: Fiorentina con la difesa a tre e le due punte dall’inizio per la prima volta da quando allena nel capoluogo toscano. Aggressione altissima, i quinti attaccano i terzini del Bologna. Terza qualificazione consecutiva alle semifinali di Coppa Italia, ci è sempre arrivato da quando è a Firenze: stavolta attraversando momenti di grande difficoltà, ma sempre tenendo la nave sulla rotta ideale per non uscire, come si confà ai capitani di qualità.