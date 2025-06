Ufficiale Dolomiti Bellunesi, prima l'iscrizione alla Serie C 2025-26. Poi la conferma di Zanini

Ieri il primo e fondamentale comunicato, anche se non c'erano dubbi a riguardo: la Dolomiti Bellunesi, come si legge in una nota diramata dal club, ha fatto sapere "di aver depositato nella sede della Lega Pro tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato di Serie C 2025-2026". Come da nota, "si tratta di un passaggio fondamentale, non solo sotto il profilo formale e burocratico, ma anche e soprattutto simbolico: con questo atto, la società dà continuità a un progetto nato quattro anni fa e capace di unire un’intera provincia".

Non finisce però qui. Perché, espletato questo passaggio, il club ha annunciato anche la conferma, per il terzo anno, di mister Nicola Zanini, mediante il comunicato che di seguito riportiamo:

"La Dolomiti Bellunesi riparte da una certezza: Nicola Zanini è confermato alla guida tecnica anche nella stagione 2025-2026. Quella che sancirà l’esordio tra i professionisti.

Per Zanini sarà il terzo anno di fila al volante dei dolomitici, all’interno di un percorso iniziato nell’estate del 2023 e subito improntato alla crescita costante: secondo posto nella prima stagione, trionfo e promozione in Serie C nella seconda. Un cammino costruito con coerenza e risultati. E che lo ha portato a essere fra i premiati nel contesto della “Panchina d’Oro”, insieme ai migliori allenatori italiani.

I numeri, da soli, raccontano solo in parte l’impronta del tecnico di origine vicentina: 72 gare di campionato, 42 vittorie, 18 pareggi, 12 sconfitte, oltre a 121 gol all’attivo e 64 subiti. Ma, al di là delle cifre, Zanini si è distinto per equilibrio, capacità di gestione del gruppo, meticolosità nella preparazione, lucida lettura delle partite e, soprattutto, la capacità di valorizzare ogni componente della rosa".