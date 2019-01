Le pagelle della SPAL - Kurtic perentorio. Bene Viviano, errore di Vicari

© foto di Insidefoto/Image Sport

SPAL-Bologna 1-1 (63' Kurtic; 22' Palacio)

Viviano 6,5 - Non giocava da sei mesi, ma è reattivo sin dai primi minuti. Decisivo su Soriano in un paio di occasioni, attento ma meno impegnato nella ripesa.

Vicari 4,5 - Pesa l'errore sul gol dell'1-0. Poi fa (quasi) tutto bene, ma l'errore resta.

Bonifazi 5,5 - Un paio di belle discese palla al piede, qualche imprecisione dietro ma senza errori evidenti.

Felipe 6 - Mette in campo l'esperienza, dei tre centrali è il più convincente.

Lazzari 6,5 - Ha gli occhi di Mancini su di sé e per buona parte della gara sembra soffrirne. Però l'assist per l'1-1 esce, come al solito, dai suoi piedi. È il sesto del suo grande campionato. Esce per un problema fisico: a Ferrara si augurano che non sia nulla di grave. (Dall'83' Cionek s.v. -).

Missiroli 6 - Tanta corsa, meno inserimenti del solito.

Valdifiori 5,5 - Ha la prima chance del suo 2019 e nel complesso non la spreca, ma non la sfrutta neanche a pieno. Con lui la SPAL verticalizza pi

e meglio del solito; partecipa, con responsabilità secondarie, al pasticcio con Vicari che porta al vantaggio di Palacio. (dall'80' Schiattarella s.v. -).

Kurtic 7 - Suo il gol che vale il pareggio, con uno stacco perentorio e perfetto. Aiuta molto Fares, non proprio in giornata di grazia.

Fares 5,5 - Soffre la verve di Orsolini e si vede troppo poco lì davanti.

Petagna 6 - Molto generoso nell'aiutare i compagni, poco pericoloso per la difesa avversaria. (Dall'88' Paloschi s.v. -)

Antenucci 6,5 - Trova il gol ma il VAR lo annulla per fuorigioco millimetrico. Poi si ripete e questa volta ci pensa Danilo. Non fortunato, difficile fargliene una colpa.