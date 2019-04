Le ultime su Inter-Juventus - Brozovic e Chiellini dal 1', Icardi in panchina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La sfida più attesa, il derby d'Italia. Inter e Juventus si sfideranno domani sera a San Siro nell'anticipo delle 20.30 della 34esima giornata di Serie A. La squadra di Allegri non ha più nulla da chiedere a questa stagione dopo essersi laureata campione d'Italia nell'ultimo turno contro la Fiorentina. L'Inter invece vorrà blindare il terzo posto dopo aver preso il largo negli ultimi quattro turni con due vittorie e due pareggi.

Le ultime sull'Inter - Torna Brozovic, Icardi ancora in panchina. Queste le principali novità di un'Inter che scenderà in campo col solito 4-2-3-1 con Politano, Nainggolan e Perisic alle spalle di Lautaro Martinez.

Le ultime sulla Juventus - Poco turnover per Allegri che dovrebbe schierare Bernardeschi in attacco al fianco di Cristiano Ronaldo. Cuadrado e Matuidi i due esterni di centrocampo, ci sarà in difesa capitan Chiellini.

Le probabili formazioni

Inter (4-2-3-1) - Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro

Juventus (4-4-2) - Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Emre Can, Pjanic, Matuidi; Ronaldo, Bernardeschi.