Lecce, Di Francesco: "Una grande partita di tutti. Geubbels? Ha giocato bene, il gol arriverà"

14.45 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, per commentare il risultato maturato contro l' Udinese nella settima giornata di Serie A.

14.48 - Inizia la conferenza stampa.



Il match, una gara con tante chance e qualche errore sotto porta:

"Farei volentieri anche più errori se poi i risultati sono questi. Oggi abbiamo avuto chance anche per svezzare i nostri attaccanti. Abbiamo fatto una grande partita, anche in fase offensiva. Poi se dobbiamo analizzare gli errori ci sono ma esalterei la gara per quanto visto come mentalità, una gran gara di tutti".

Hai smontato il sistema di gioco dell'Udinese:

"L'Udinese ha un sistema di gioco che, un po' come la Roma, mette delle difficoltà nell'andare a prendere i trequarti. Abbiamo cambiato un po' le uscite e ho visto nei ragazzi la voglia di venire a vincere, le partite si preparano durante la settimana".



Geubbels? Il miglior Lecce della sua gestione?

"Gli darete magari un 4 o un 5, ma secondo me ha fatto una grande partita. Mi sono arrabbiato perché poi siamo rimasti per 4 minuti in 10 per un errore nostro e magari subendo un gol avremmo riaperto una gara che non andava riaperta. Spero i gol se li sia tenuti per la prossima gara. Oggi sì abbiamo visto la gara migliore del mio Lecce".

Il cambio Siebert-Gaspar?

"Siebert è entrato molto bene, mi è piaciuto anche perché vuol dire che cominciamo a essere ancora più squadra. Volevo oggi un pochino più di esperienza, Gaspar tornava comunque da un problema al ginocchio, l'ho visto tornare dalla nazionale veramente in ottima condizione. Coulibaly, perdiamo un giocatore che non aveva perso un minuto praticamente fino ad ora, era in una condizione eccellente e dispiace".

La vittoria:

"Il risultato aiuta a dare maggiore consapevolezza, però si passa attraverso le prestazioni, oggi ho visto meno errori in disimpegno, più qualità nelle scelte. Io faccio sempre una preparazione non per partire forte, voglio equilibrio e costanza, ora sto vedendo una condizione veramente buona".



Si aspettava questa Udinese?

"Ho cercato di mettere giocatori brevilinei e veloci vista la loro struttura, un giocatore come Davis pur a volte infortunato però sicuramente ci dava qualche pensiero".

15.22 - Finisce la conferenza stampa.