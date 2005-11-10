Lecce, i convocati di Di Francesco per l'Udinese: assenti Ilic e Berisha
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 21:06Serie A
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17.10.2026 21:06Serie A
La lista dei convocati del Lecce per la gara di questa domenica contro l'Udinese, valida per la settima giornata di Serie A.
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Il tecnico Eusebio Di Francesco ha convocato i seguenti calciatori per la gara Udinese-Lecce, 7ª giornata della Serie A Enilive, in programma domenica 18 ottobre 2026 alle ore 12:30. Di seguito l'elenco completo dei giallorossi.
I convocati di Di Francesco
Portieri: 1. Bleve, 32. Borbei, 30. Falcone.
Difensori: 2. Dembélé, 25. Gallo, 4. Gaspar, 18. Jean, 3. Ndaba, 31. Scott, 5. Siebert, 44. Tiago Gabriel, 17. Veiga.
Centrocampisti: 29. Coulibaly, 8. Fofana, 16. Gandelman, 28. Gorter, 77. Kaba, 14. Maleh, 79. Ngom.
Attaccanti: 22. Esteban, 7. Fatah, 69. Geubbels, 99. Monteiro, 11. N’Dri, 50. Pierotti, 9. Štulić.
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