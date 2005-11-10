Lecce, Gaspar: "Siamo tutti sul pezzo, volevamo fortemente il risultato"

15.05 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Kialonda Gaspar, giocatore del Lecce, per commentare il risultato maturato contro l' Udinese nella settima giornata di Serie A.

15.10 - Inizia la conferenza stampa di Gaspar.



Il match:

"Era una partita molto importante per noi, venivamo dalla gara con il Bologna dove avevamo fatto bene ma senza arrivare il risultato, oggi lo abbiamo cercato tutti e lo abbiamo trovato".



Eri partito in panchina in altre gare:

"Un giocatore vorrebbe giocare sempre e a volte non si capiscono le scelte del mister, però la linea difensiva deve avere una certa continuità. Chi è in campo dà sempre il meglio e si è visto anche oggi, Siebert entra e fa la sua gara forse migliore. Dobbiamo restare sempre sul pezzo".



I gol:

"Per noi non è importante chi segna ma il risultato, abbiamo vinto e questo è la cosa più importante, contano squadra e risultato".

15.11 - Finisce la conferenza.