Lecce, Mancosu: "Ci stiamo togliendo soddisfazioni. Obiettivo salvezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Mancosu è intervenuto ai microfoni di DAZN a margine del blitz del Lecce sul campo della SPAL: "È una grande cosa per me, siamo solo all'inizio ma ci stiamo togliendo soddisfazioni, abbiamo vinto in campi difficili. Speriamo di continuare così. L'abbiamo interpretata bene, era fondamentale che finisse così. I rigori? È un metodo che ho trovato da alcuni anni e mi sto trovando bene. L'ultima volta ho sbagliato in Serie C. Siamo una neopromossa, dobbiamo salvarci. Vediamo come andrà, ma il nostro obiettivo è quello e sarà molto difficile".