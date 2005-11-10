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Lecce, Siebert: "Ho dato il 100% per la squadra, contentissimo per il gol"

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Matteo Selli
Oggi alle 16:06Serie A
autore Matteo Selli
18.10.2026 16:06Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Jamil Siebert, difensore del Lecce, ha parlato ai microfoni da DAZN al termine della sfida contro l'Udinese vinta 0-3 dai salentini. Di seguito le sue parole:

"Mi è dispiaciuto non giocare dall'inizio, ma volevo esserci per la squadra. Ho dato il 100% per la squadra e sono contentissimo il gol. N'Dri? Credo molto in lui, ci porta tanto sorriso e merita tutto quello che sta ottenendo.

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