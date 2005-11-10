Lecce, Siebert: "Dobbiamo fare meglio in fase difensiva"Live TMW
Pierpaolo Verri
Jamil Siebert interviene ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" al termine di Lecce-Genoa.
I tifosi vorrebbero vedere un Lecce diverso...
"Capiamo i tifosi, prima della partita volevamo mostrare di essere all'altezza di quest'incontro, ma il calcio è così. Dobbiamo allenarci duramente e provare a rimetterci in carreggiata nella partita contro il Torino".
Che spiegazione date ai gol subiti?
"Concediamo gol troppo facilmente, sappiamo di poter fare meglio, lo abbiamo mostrato lo scorso anno quando subivamo molto meno. Arriviamo in ritardo su troppe situazioni e in Serie A vieni punito".
Dipende dall'atteggiamento più offensivo che vi chiede il mister?
"No, lo stesso mister ci ha detto che avevamo un tempo intero per segnare il secondo gol, dobbiamo riacquisire fiducia".