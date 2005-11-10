Lecce, le ultime sugli infortunati in vista della Juventus: da Berisha a Coulibaly e Ilic

Il Lecce di Eusebio Di Francesco si gode la vittoria netta e sorprendente in casa dell'Udinese - per 3-0 - che ha portato ulteriore entusiasmo nell'ambiente in questo inizio di stagione giallorosso. In vista c'è già la prossima sfida: domenica allo stadio Via del Mare arriva la Juventus di Luciano Spalletti.

Lecce, le ultime sugli infortunati in vista della Juventus

I giallorossi hanno usufruito di un giorno di riposo ieri - lunedì 19 ottobre - riprendendo nel pomeriggio odierno la preparazione per la gara con i bianconeri. Come reso noto dal club, la squadra è stata impegnata in attivazione, lavoro di potenza aerobica e partite a tema. Sessione personalizzata per Berisha, terapie per Coulibaly e Ilić. Per domani mattina mister Di Francesco ha fissato un allenamento al Centro Sportivo di Martignano.

Lecce, l'infortunio di Coulibaly

Per quanto riguarda Coulibaly, il centrocampista maliano ha subito una lesione alla coscia destra e ne avrà per circa un paio di settimane, almeno. A comunicarlo è stata direttamente la società salentina in maglia giallorossa dai propri canali ufficiali: "L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Lassana Coulibaly si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce, che ha evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale della coscia destra".