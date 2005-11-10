Ritmo altissimo, tre gol e uno annullato: uno spettacolare Como-Fiorentina è 1-2 al 45'

Termina 1-2 il primo tempo del Franchi tra Fiorentina e Como. Viola vicini al gol in diverse occasioni ma punite in cinque minuti dall'uno-due di Liberali e Nico Paz. Sul finale di primo tempo, però, Pongracic dimezza lo svantaggio, con lo stesso centrale croato che troverebbe anche il gol del pari prima che il VAR annullasse per fuorigioco.

Sei palle gol in 8 minuti

Dopo dieci minuti di sostanziale equilibrio, la partita si infiamma di colpo. Al 10’ tripla azione clamorosa della Fiorentina: prima Goncalves fa correre Njie sulla sinistra che è più veloce di Smolcic. L’esterno svedese entra in area ma al momento del tiro viene disturbato dall’ottima chiusa di Kempf e la palla termina al lato. Pochi secondi dopo ancora Goncalves inventa per Fagioli che manda a vuoto un difensore avversario con una finta. Quando tutto sembrava fatto per la rete del vantaggio, però, il centrocampista è stato chiuso da un provvidenziale Valle che ha deviato in corner. Dall’angolo che ne segue la palla arriva a Pongracic che calcia da buona posizione a botta sicuro ma la sfera termina addosso al compagno Draguson. Al 15’ risponde il Como. Da Cunha si mette in proprio e cerca una conclusione da fuori area ma De Gea in allungo devia in angolo. Due minuti più tardi Milla pennella dalla destra un cross perfetto sul secondo palo dove Douvikas svetta più in alto di tutti trovando ancora una volta il portiere viola. La palla però arriva a Liberali che un metro dalla porta manca clamorosamente lo specchio e si divora una rete già fatta. Al 18’ però ancora Fiorentina pericolosissima con Njie che imbuca per Goncalves: il portoghese entra in area ma, in equilibrio stabile, riesce solo a toccarla con la punta trovando la respinta di petto di Butez.

Fiorentina ancora vicina al gol, poi Liberali e Paz la gelano

Al 31’ sesta palla gol per i viola: Mastantuono si libera sulla destra da un Valle frastornato e serve al centro Pellegrino ma la sporcatura di Ramon è fondamentale per smorzare la conclusione. In cinque minuti, però, arriva la doppia doccia freddissima per i padroni di casa. Al 32’ gol da urlo di Liberali alla prima da titolare, con il trequartista classe 2007 che stoppa sulla sinistra e lascia partire un mancino chirurgico che non lascia scampo a De Gea. Neanche il tempo di accusare il colpo per i viola che arriva il raddoppio immediato del Como che al Franchi si porta sullo 0-2 al 36’. Discesa sulla sinistra di Valle che crossa al centro e trova Nico Paz solo al centro dell’area. L’argentino svetta in cielo, indirizza il pallone alla destra di De Gea e il portiere spagnolo può solo guardarla.

Pongracic gol prima dell'intervallo e pari annullato

Al 42’ però dimezza lo svantaggio la Fiorentina grazie al primo gol in Serie A di Marin Pongracic. Dagli sviluppi di corner il colpo di testa di Viery trova il salvataggio sulla linea di un difensore lariano, la palla però finisce sui piedi del centrale croato che ribadisce in porta. In pieno recupero i padroni di casa troverebbero anche il gol del pareggio, ancora con Pongracic, ma l'arbitro annulla dopo un lungo check al VAR per fuorigioco dello stesso croato