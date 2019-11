© foto di Federico De Luca

Ai microfoni del Corriere della Sera, l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana, Marcello Lippi, ha parlato del cammino degli azzurri verso Euro 2020: "Direi che il lavoro di Mancini non è stato buono, ma fantastico. E il c.t. ha fatto bene a chiedere amichevoli di alto livello: anch’io lo feci nel 2006 e le vittorie con Olanda e Germania ci diedero molta autostima. Mancini ha lanciato giovani talenti come Zaniolo e Tonali ancora prima che debuttassero in A, dando il messaggio a tutte le squadre di far giocare i ragazzi più bravi. E in un campionato dove gli stranieri sono il 65% è stato un messaggio molto forte".