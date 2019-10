LIVE TMW - Cagliari, Maran: "Grande prova, ma con un pizzico di rammarico"

Fonte: nostro inviato all'Olimpico Grande Torino

Per un'ora hanno sognato il sorpasso al Napoli e l'aggancio alla zona Champions, poi il pareggio di Zaza ha frenato i sardi: anche all'Olimpico Grande Torino, però, i rossoblù hanno creato e hanno confermato di vivere un buon momento di forma. A breve, il tecnico del Cagliari Rolando Maran commenterà l'1-1 dei suoi ragazzi ottenuto sotto la Mole.

Ore 17.40 - Inizia la conferenza di Maran

Maran, contento della prestazione?

"Molto, portiamo a casa un punto ma avremmo meritato qualcosa in più. Abbiamo costruito tanto, la cosa bella è anche la reazione dopo il pareggio: è un cambio sostanziale, per questo motivo torno a casa consapevole di aver fatto una buona gara. Resta però un po' di rammarico.

Cambiate spesso formazione.

"I ragazzi interpretano nel modo giusto le mie scelte, dobbiamo continuare così. La squadra si sente totalmente coinvolta".

Dove potete arrivare?

"Possiamo ancora migliorare, continuare così e scavare dentro noi stessi. Deve diventare normale venire a Torino ed essere a un passo dalla vittoria a 15 minuti dalla fine".

Sorpreso da Nainggolan?

"Lui come tutti lavora con grande abnegazione. Così riusciamo ad esaltare le caratteristiche dei giocatori".

Un giudizio sul Torino.

"E' difficile dare un giudizio sulla mia squadra, figuriamoci sul Toro. Posso dire che hanno un organico di primo ordine, sull'avversario preferisco non dare giudizi".

Siete a un passo dalla Champions.

"Devo ancora vedere la classifica. Dobbiamo prestare attenzione alla crescita: io credo tanto in questo, nella crescita costante. Lasciamo stare la classifica".

Un commento sull'episodio in area granata.

"Dalla panchina non ho capito bene cosa è successo, non dico niente perché rischierei di dire qualcosa di non vero".

Come sta Pellegrini?

"Lavora molto, ha cambiato l'approccio in quello che fa. E' una cosa molto positiva questa".

Ore 17.46 - Termina la conferenza stampa di Maran.