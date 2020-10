LIVE TMW - EUROPA LEAGUE (ore 18.55) - Finali: il Tottenham perde, tris del Villarreal

live EUROPA LEAGUE (ore 18.55) - Finali: il Tottenham perde, tris del Villarreal

Seconda giornata di Europa League con diverse sfide davvero emozionanti in programma. Gentili lettori di TuttoMercatoWeb.com, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta testuale delle gare delle ore 18.55.

I RISULTATI DELLE ORE 18.55

Gruppo G

AEK - Leicester 1-2 (17' rig. Vardy, 39' Choudhury, 49' Tankovic)

Zorya - Braga 1-2 (4' Paulinho, 11' Gaitan, 96' Ivanisenia)

Gruppo H

Lille - Celtic 2-2 (28', 33' Elyounoussi, 67' Celik, 75' Ikone)

Milan - Sparta Praga 3-0 (24' Diaz, 57' Leao, 67' Dalot)

Gruppo I

Qarabag - Villarreal 1-3 (78' Kwabena, 80' Yeremi, 85', 96' Paco Alcacer)

Sivasspor - Maccabi Tel Aviv 1-2 (55' Kayode, 68' rig. Biton, 75' Peretz)

Gruppo J

Anversa - Tottenham 1-0 (29' Refaelov)

LASK Linz - Ludogorets 4-3 (2', 52' Balic, 12' Gruber, 15', 67', 73' rig. Manu, 35' Raguz)

Gruppo K

CSKA Mosca - Dinamo Zagabria 0-0

Feyenoord - Wolfsberger 1-4 (3' rig., 13' rig., 60' Liendl, 54' Berghuis, 66' rig. Joveljic)

Gruppo L

Gent - Hoffenheim 1-4 (35' rig. Belfodil, 52' Grillitsch, 73' Gacinovic, 93' Kleindiens, 94' Dabbur)

Stella Rosa - Slovan Liberec 5-1 (7', 22' El Fardou Ben, 41' Matousek, 50' Gajic, 67' Katai, 70' Falcinelli)

---

AEK - LEICESTER 1-2

18.55 - Si parte!

17' - VARDY NON SBAGLIA!!! Il numero 9 delle Foxes va dal dischetto e sblocca il match di Atene!!!

39' - IL LEICESTER RADDOPPIA!!! Dagli sviluppi di un corner Choudhury sfrutta un errore della difesa greca e di prima intenzione non sbaglia!!!

19.41 - Termina il primo tempo!

19.59 - Si riparte!

49' - L'AEK ACCORCIA LE DISTANZE!!! Mantalos affonda, Tankovic non sbaglia: i padroni di casa sono tornati subito in partita!!!

20.46 - FINISCE IL MATCH!!! Vittoria importante per gli inglesi che salgono a quota 6 punti nel girone.

ZORYA - BRAGA 1-2

18.55 - Si parte!

4' - IL BRAGA PASSA IN VANTAGGIO!!! Paulinho non sbaglia, secondo gol per il portoghese!!!

11' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Gaitan scarica il mancino di prima intenzione, doppio vantaggio per i portoghesi!!!

19.41 - Termina il primo tempo!

19.56 - Si riparte!

96' - GOL DELLO ZORYA!!! Dmytro Ivanisenia trova il gol dalla distanza, ma ormai è troppo tardi!!!

20.49 - FINISCE IL MATCH!!! Il Braga vince e fa un bel passo verso la qualificazione ai sedicesimi di finale.

LILLE - CELTIC 2-2

18.55 - Si parte!

26' - IL CELTIC PASSA IN VANTAGGIO!!! Magia di Elyounoussi che si accentra dalla corsia sinistra e calcia a giro sul secondo palo!!!

33' - DOPPIETTA DI ELYOUNOUSSI!!! Girata di prima intenzione e destro chirurgico per il 2-0 biancoverde!!!

40' - DAVID SBAGLIA IL RIGORE! Bain ci mette la gamba, gran parata da parte del numero 29 del Celtic!

19.41 - Termina il primo tempo!

19.56 - Si riparte!

67' - CELIK ACCORCIA LE DISTANZE!!! I francesi riaprono subito i conti!!!

75' - IL LILLE FA 2-2!!! Ikone non sbaglia da dentro l'area di rigore, i francesi pareggiano i conti!!!

20.46 - FINISCE IL MATCH!!! I padroni di casa recuperano una partita che si stava mettendo male, buon punto per la squadra di Galtier.

MILAN - SPARTA PRAGA 3-0

QARABAG - VILLARREAL 1-3

18.55 - Si parte!

19.41 - Termina il primo tempo!

19.56 - Si riparte!

78' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! I padroni di casa trovano il vantaggio grazie a Kwabena!!!

80' - YEREMI PAREGGIA I CONTI!!! Passano due minuti, il Villarreal trova la rete del pareggio dopo pochissimi minuti!!!

85' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Paco Alcacer ancora letale dentro l'area di rigore, gli spagnoli passano in vantaggio!!!

92' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Paco Alcacer trova la doppietta su calcio di rigore!!!

20.48 - FINISCE IL MATCH!!! Tre punti importanti per gli spagnoli, passati in svantaggio nel secondo tempo. Doppietta del solito Paco Alacer.

SIVASSPOR - MACCABI TEL AVIV 1-2

18.55 - Si parte!

19.43 - Termina il primo tempo!

19.56 - Si riparte!

55' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Gradel affonda e appoggia per Kayode, che solo davanti al portiere avversario non sbaglia!!!

68' - IL MACCABI PAREGGIA I CONTI!!! Biton non sbaglia su calcio di rigore!!!

75' - PERETZ!!! OSPITI CHE PASSANO IN VANTAGGIO!!! Gran gol, il Sivasspor spreca tutto!!!

20.48 - FINISCE IL MATCH!!! Seconda vittoria per il Maccabi che raggiunge in testa al girone il Villarreal.

ANVERSA - TOTTENHAM 1-0

18.55 - Si parte!

29' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! L'Anversa passa in vantaggio, Refaelov non sbaglia e porta in vantaggio i suoi con un tiro ravvicinato!!!

19.41 - Termina il primo tempo!

19.57 - Si riparte!

20.46 - FINISCE IL MATCH!!! Brutto ko per il Tottenham di José Mourinho che ora deve assolutamente reagire nel prossimo turno di Europa League.

LASK LINZ - LUDOGORETS 4-3

18.55 - Si parte!

2' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! I padroni di casa passano in vantaggio con Balic!!!

12' - IL LASK RADDOPPIA!!! Gruber ci mette la firma, gli austriaci raddoppiano!!!

15' - IL LUDOGORETS ACCORCIA LE DISTANZE!!! Manu riapre subito il match!!!

35' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! I padroni di casa trovano il terzo gol di giornata con Raguz!!!

19.41 - Termina il primo tempo!

19.55 - Si riparte!

56' - IL LASK CALA IL POKER!!! Balic calcia col mancino, una deviazione facilita la rete del 4-1!!!

67' - MANU ACCORCIA LE DISTANZE!!! Ottimo momento per gli ospiti, il Lask deve chiudere il match!!!

73' - ATTENZIONE! Grgic viene espulso, il Lask chiuderà il match in dieci!!!

74' - MANU NON SBAGLIA SU RIGORE!!! Il Ludogorets riapre il match!!!

20.46 - FINISCE IL MATCH!!! Alla fine il LASK riesce a portare a casa tre punti fondamentali, neutralizzata la rimonta del Ludogorets.

CSKA MOSCA - DINAMO ZAGABRIA 0-0

18.55 - Si parte!

19.41 - Termina il primo tempo!

19.55 - Si riparte!

20.46 - FINISCE IL MATCH!!!

FEYENOORD - WOLFSBERGER 1-4

18.55 - Si parte!

3' - GLI OSPITI PASSANO IN VANTAGGIO!!! Liendl non sbaglia dal dischetto, il Feyenoord deve rincorrere!!!

13' - DOPPIETTA DI LIENDL!!! Gli ospiti trovano il doppio vantaggio ancora su calcio di rigore!!!

19.41 - Termina il primo tempo!

19.56 - Si riparte!

54' - BERGHUIS!!! I PADRONI DI CASA TORNANO IN PARTITA!!! Feyenoord che accorcia subito le distanze!!!

60' - TRIPLETTA DI LIENDL!!! Girata letale da fuori area, il Feyenoord incassa la terza rete di giornata!!!

66' - OSPITI SUL VELLUTO!!! Joveljic va dal dischetto e non sbaglia, terzo rigore per il Wolfsberger!!!

20.47 - FINISCE IL MATCH!!! Gli ospiti vincono e passano in testa al girone, a quota 4 punti.

GENT - HOFFENHEIM 1-4

18.55 - Si parte!

13' - IL GENT SBAGLIA IL RIGORE! Yaremchuk ci prova, ma sbaglia dagli undici metri!

35' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Belfodil non sbaglia dal dischetto, ospiti avanti in un match importantissimo!!!

19.41 - Termina il primo tempo!

19.56 - Si riparte!

52' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Gli ospiti trovano il gol del raddoppio grazie a Grillitsch!!!

73' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Gacinovic non sbaglia, i tedeschi chiudono il match con il terzo gol di giornata!!!

93' - IL GENT CI CREDE ANCORA!!! Kleindienst accorcia le distanze!!!

94' - L'HOFFENHEIM CHIUDE I GIOCHI!!! Ci pensa Dabbur a spegnere gli entusiasmi dei padroni di casa!!!

20.48 - FINISCE IL MATCH!!! Partita dominata dai tedeschi che volano in testa al girone a punteggio pieno.

STELLA ROSSA - SLOVAN LIBEREC 5-1

18.55 - Si parte!

7' - LO STELLA ROSSA PASSA IN VANTAGGIO!!! El Fardou Ben, di testa, trova la rete dell'1-0!!!

22' - I PADRONI DI CASA TROVANO IL GOL DEL 2-0!!! Ancora El Fardou Ben, non c'è storia a Belgrado in questo primo tempo!!!

41' - IL LIBEREC ACCORCIA LE DISTANZE!!! Invenzione personale di Matousek, lo Slovan prova a riaprire il match!!!

19.41 - Termina il primo tempo!

19.56 - Si riparte!

50' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Gajic sfrutta una disattenzione e a porta praticamente vuota sigla il gol del 3-1!!!

70' - DUE GOL IN POCHI MINUTI!!! Manita dello Stella Rossa, in gol Katai e Falcinelli!!!

20.46 - FINISCE IL MATCH!!! Lo Stella Rossa rifila 5 gol al Liberec e sale a quota tre punti, vittoria importante per Falcinelli e compagni.