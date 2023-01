live Fiorentina, Italiano: "Il problema del gol emerge spesso. Cabral? Presto lo riavremo"

23.05 - Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, commenta in conferenza stampa la sconfitta interna dei viola contro il Torino.

23.24 - Inizia la conferenza stampa.

Rimpianti per il primo tempo?

“Sì, per me la perdiamo li. Non siamo stati arrembanti e veementi come spesso in casa. Il gol era evitabile, concesso su palla nostra. Nel secondo tempo abbiamo reagito e trovato situazioni ma ci costa caro il primo. Merito anche all’avversario per come si è difeso, non abbiamo sfruttato le nostre occasioni per buttarla dentro. Non abbiamo creato come altre volte, ma potevamo non perdere”.

Come sta Cabral? La Fiorentina può svoltare con i suoi attaccanti?

“Il problema del gol spesso viene fuori, sembrava risolto con qualcuno che si era sbloccato ma andiamo a sprazzi, a folate, senza essere decisivi com’è stato oggi Miranchuk. Per il secondo tempo ho poco da dire ai ragazzi, purtroppo non la mettiamo dentro, spesso per demerito nostro. Sono le solite situazioni che non riusciamo a cambiare, la chiave sembrava giusta ma ci siamo inceppati di nuovo. Cabral è in fase di recupero, si pensava stesse molto peggio, è a parte è presto lo avremo a disposizione”.

Perché 9 punti in meno?

“Perché siamo stati meno bravi e qualitativi dell’anno scorso. Certe partite le avevamo vinte in maniera netta, quest’anno non ci siamo riusciti e paghiamo il ritardo. I punti sono tanti, ma se correggiamo le mancanze possiamo recuperarli. Qualcuno in più già potevamo averlo”.

Vuole un gruppo più consapevole? Perché Biraghi fuori al 45’?

“La consapevolezza parte dai ragazzi, sono loro a mettere in campo quanto prepariamo in settimana. In questa andata siamo arrivati tante volte negli ultimi metri ma la determinazione dipende dagli interpreti. Sul cambio di Biraghi è perché volevo Terzic libero di attaccare, ero convinto avrebbe avuto più spazi. Purtroppo ci è mancato il giusto guizzo”.

Avete parlato nello spogliatoio della nuova classifica con la Juve penalizzata?

“L’argomento di oggi era fare 3 punti per girare a 26 ed approfittare della nuova classifica. Se ne parla e si sa, oggi l’unico intento era vincere ma c’è pure l’avversario. Andiamo ad obiettivi e quello di oggi era quota 26 ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo accelerare nel ritorno”.

23.33 - Termina la conferenza.