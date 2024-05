Dai successi in campo alla panchina dell'U19. Montero il traghettatore: con lo Stile Juventus

Massimiliano Allegri esonerato. Paolo Montero prenderà la Juventus fino al termine della stagione. La decisione è stata presa e l'ex difensore avrà l'occasione di mettersi in mostra, anche se solo per due partite, sulla panchina dei grandi, lasciando l'Under 19, che giocherà oggi a Frosinone, e confrontandosi per prima cosa con quello che potrebbe essere il futuro allenatore dei bianconeri, visto che lunedì la Vecchia Signora sfiderà il Bologna di Thiago Motta.

Montero Stile Juventus.

Paolo Montero è all'interno del mondo Juve da quasi trent'anni, ovvero dal 1996, quando arrivò per la prima volta a Torino per diventare un giocatore bianconero. Con la maglia della Juve l'ex difensore ha vinto quattro scudetti, più uno poi revocato, tre supercoppe italiane, una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa Europea e una coppa Intertoto, fino al giorno del suo addio, nel 2005, quando è approdato prima al San Lorenzo e poi al Penarol. Una volta appesi gli scarpini al chiodo ha iniziato la carriera da allenatore, proprio al Penarol, con le esperienza successive a Boca Unidos, Colon, Rosario Central, Sambenedettese e San Lorenzo. Poi il ritorno alla Juventus, con l'Under 19 nel campionato Primavera 1, fino a domattina, quando sconterà la squalifica con i più piccoli per poi essere annunciato per la prima squadra.

Nel comunicato di esonero di Allegri viene praticamente citato lo Stile Juventus, non avuto dall'allenatore nel post gara della sfida contro l'Atalanta nella finale di Coppa Italia. Montero lo Stile Juventus ce l'ha tatuato addosso e nelle prossime due gare dovrà mostrarlo tutto.