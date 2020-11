live Juventus, Pirlo: "Non sono preoccupato. Se tiro le orecchie a Dybala? Non solo a lui"

Se la Lazio esulta per il gol di Caicedo allo scadere, la Juventus si rammarica ed esce dall'Olimpico con tanta amarezza. Tra poco la diretta testuale della conferenza post partita del tecnico bianconero Andrea Pirlo. Segui il live su TuttoMercatoWeb.com!

Ore 15.11 - Inizia la conferenza stampa di Pirlo:

Quanta delusione c'è?

"Peccato perché avevamo in mano la partita. Loro non avevano mai tirato in porta, non c'erano avvisagli di pericoli. I dettagli fanno vincere le partite".

Tirerai le orecchie a Dybala?

"No, non solo a lui, ma a tutta la squadra. Serve più fame e più voglia. Le partite si vincono giocando fino alla fine. L'atteggiamento di Dybala non è stato sbagliato, aveva voglia di fare bene, ma capita di non stare bene fisicamente".

Cosa ti è piaciuto di oggi?

"Come i ragazzi hanno interpretato la gara. Abbiamo fatto un buon gioco, gestendo bene la palla. Abbiamo sfruttato male invece qualche ripartenza".

Preoccupato dal distacco in classifica?

"Non sono preoccupato, non lo stiamo guardando. Dobbiamo pensare a noi stessi, questa prestazione ci farà bene al morale".

Perché ha scelto un approccio più prudente?

"Non credo sia stato più prudente. Ci è mancato Chiellini ieri pomeriggio e Chiesa oggi. Frabotta era l'unico che poteva fare quel ruolo e ha fatto bene: il nostro atteggiamento non è cambiato".

Ore 15.14 - Finisce la conferenza.