live Lazio, Sarri: "Il Bologna mi piace ma oggi meritavamo noi"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

22.50 - Il match tra Bologna e Lazio termina 1-0 in favore dei rossoblù di casa. Il tecnico dei biancocelesti, Maurizio Sarri, è atteso in sala stampa per raccontare la sfida. Noi di TUTTOmercatoWEB.com vi proponiamo qui in diretta testuale la conferenza dell'allenatore della Lazio.

23.37 - Inizia la conferenza.

Oggi la Lazio ha fatto un solo tiro in porta, si segna poco... Che succede?

"Nel primo tempo c'è stata supremazia territoriale da parte nostra, siamo stati agli stessi livello di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Nel secondo tempo invece siamo calati, l'area di rigore avversaria era troppo spesso vuota, e c'è mancata la reazione dopo lo svantaggio. Stiamo pagando il fatto che segniamo meno, nonostante gli stessi attaccanti e lo stesso modo di giocare".

Come si spiega questa poca cattiveria sullo svantaggio?

"Mi aspettavo più veemenza nell'attaccare, questo è chiaro".

L'infortunio di Marusic?

"Marusic ha un taglio vicino al tendine d'Achille, era molto molto gonfio. Aspetteremo il responso dei medici".

L'idea è che la squadra riesce ad essere poco pericolosa rispetto a quanto tiene la partita, come mai?

"Mi risulta difficile da capire contando che gli uomini e il modo di giocare sono gli stessi".

Dall'inizio della stagione sembra che questa squadra sia un po' svogliata, come se non avesse voglia di fare quello che gli viene chiesto...

"In allenamento vedo tutto tranne che una squadra svogliata. Mi sembra che si stia insinuando qualcosa per far nascere problemi... Oggi l'approccio è stato di grande livello per esempio".

Cosa pensa del Bologna e del giovane allenatore Motta?

"Il Bologna è una squadra forte, ha fatto tante belle partite, ma stasera non meritava di vincere... Sono una squadra che mi piace, che ha bel palleggio, ma stasera non ha fatto sicuramente bene".

Ci dice qualcosa sulle decisioni arbitrali?

"Non possiamo perdere e parlare dell'arbitro. Episodi clamorosi non ci sono, non possiamo trovare questi alibi. Stasera non parlerei della direzione di gara".

La Lazio deve ritrovare il carattere?

"Dobbiamo ritrovare la capacità di gestire le situazioni".

Non era il caso di far riposare Luis Alberto in vista delle prossime?

"Pensavo di toglierlo 25/30 minuti dalla fine, poi siamo andati sotto e la sostituzione è diventata difficile".

23.45 - Termina la conferenza.