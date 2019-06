LIVE TMW - Milan, Maldini arrivato in sede. Atteso per oggi il suo sì

Fonte: dal nostro inviato a Casa Milan, Antonio Vitiello

15.45 - Giampaolo la prima mossa - Secondo quanto riferisce sportmediaset.it, Marco Giampaolo è a un passo da diventare il nuovo allenatore del Milan: la fumata bianca è arrivata nel weekend a Rodi Garganico dove, nella giornata di ieri, c'è stato il blitz dell'ormai dt rossonero Paolo Maldini che ha raggiunto il tecnico in Puglia dove si trova in vacanza a bordo di un catamarano. I due hanno raggiunto l'intesa e nei prossimi giorni si formalizzerà il tutto. Intanto Maldini è rientrato a Milano, con il sì dell'ormai ex allenatore della Sampdoria, per accettare la proposta di Gazidis.

14.58 - Maldini dovrebbe essere ufficiale oggi - Il Milan affiancherà la figura di un direttore sportivo a Paolo Maldini, che oggi dovrebbe dire sì ufficialmente al ruolo di direttore tecnico. Secondo quanto riferisce l'edizione di Sportmediaset su Italia 1, Igli Tare della Lazio è il grande obiettivo. Per il ds biancoceleste, Elliott è pronto a garantire un ingaggio doppio rispetto a quanto percepisce nella capitale. Tare tentenna, ma Lotito alza il muro. Un altro profilo porta a Riccardo Bigon, probabilmente in uscita da Bologna. Su questo ruolo, però, è possibile che serva uno studio più approfondito nei prossimi giorni, senza escludere possibili sorprese.

14.15 - Scaroni in Lega non commenta - Arrivato presso la sede della Lega Serie A a Milano, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha preferito non commentare il nuovo ruolo di Paolo Maldini: clicca qui per il video.

13.06 - Caccia al ds - In attesa del comunicato che ufficializzerà Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico del Milan in casa rossonera si è al lavoro per cercare una figura esperta da affiancare all'ex capitano. Il ruolo sarà quello di direttore sportivo.

12.47 - Nessun contatto diretto con Giampaolo - Secondo quanto riportato da Sky Sport, Marco Giampaolo è in pole per la panchina del Milan, ma per ora non ci sono stati contatti diretti con il tecnico della Samp in quanto il club di via Aldo Rossi vuole prima chiudere la questione che riguarda Paolo Maldini, il quale oggi dovrebbe dire sì alla proposta di Gazidis di diventare il nuovo direttore tecnico al posto di Leonardo.

12.41 - Scaroni in Lega - Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha lasciato da pochi minuti la sede del club rossonero per presenziare all'assemblea in Lega Serie A di oggi.

11.09 - Maldini arrivato in sede - Paolo Maldini è arrivato da pochi minuti a Casa Milan. Manca sempre meno al sì definitivo dell'ex capitano rossonero per il ruolo di direttore tecnico e per le prossime ore è atteso un comunicato da parte del club.

10.37 - La prima de La Gazzetta dello Sport - La prima pagina de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, apre con un titolo dedicato al Milan: "Maldini sì". La bandiera rossonera accetterà oggi il ruolo di direttore tecnico e comincerà a progettare la nuova era del Milan. Avrà pieni poteri decisionali e la prima mossa nel nuovo ruolo di dt sarà annunciare l'allenatore: pronto il contratto per Marco Giampaolo. Prende dunque il via oggi la nuova era rossonera, Al fianco di Paolo Maldini troverà posto anche un direttore sportivo, per poter contare su un lavoro di squadra che renda il tutto meno faticoso.

10.15 - Tra Maldini e Giampaolo - Giornata importante per il Milan. Oggi, nella sede dei rossoneri, arriverà il sì di Paolo Maldini per il ruolo di direttore tecnico e subito dopo partiranno le grandi manovre per arrivare al prossimo allenatore. Tutto lascia pensare che sarà Marco Giampaolo a sedere sulla panchina del Milan nella prossima stagione e la dirigenza si metterà al lavoro per chiudere l'accordo con il tecnico il prima possibile. Segui il live di Tuttomercatoweb.com.