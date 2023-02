live Milan, Pioli: "Tomori c'è, out Bennacer e Calabria. Berlusconi? Sempre d'accordo con lui"

vedi letture

Reduce da due vittorie di misura tra Torino e Tottenham, il Milan sarà ospite all'U-Power Stadium del lanciatissimo Monza di Berlusconi e Galliani per la sfida valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A e in programma domani alle 18:00. Stefano Pioli presenta il match in conferenza stampa a partire dalle 14:30: segui in diretta tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero con il live testuale su TMW.

14:30 | Comincia ora la conferenza stampa di Stefano Pioli.

È reciproco il 'non tradire mai' della squadra ai tifosi?

"Assolutamente sì e credo che questo sia la forza del nostro ambiente; abbiamo sempre creduto in noi stessi e non è mai venuto meno il sostegno dei nostri tifosi".

A che punto è ora il Milan?

"Veniamo da due buonissime partite e cercare di vincere domani: sarà la prossima partita a dire come sta la squadra, contro una squadra che sta molto bene e che gioca molto bene".

Berlusconi dice che Leao può giocare centravanti...

"Io sono sempre d'accordo con Berlusconi, sempre...".

Come sta la squadra?

"Tutti vivono i risultati con pancia, noi dobbiamo essere impermeabili sia alle critiche che agli elogi eccessivi. È il campionato che di dà la possibilità concreta di giocare la Champions anche l'anno prossimo. Ho visto le cose che volevo vedere".

Il Monza è in striscia positiva...

"Bisogna fare i complimenti a Palladino. All'andata risultato largo, ma la partita non è stata così semplice. Noi dobbiamo giocare con fiducia: è una occasione che va sfruttata e per fare tanti punti".

Come stare Tomori e Bennacer?

"Tomori è a disposizione, Bennacer ancora no e Calabria no che ha avuto un problema all'anca".

Vranckx è pronto?

"Sta facendo bene".

In chi ha visto gli occhi della tigre?

"Nessuno in particolare, ma tutti. Siamo pronti per domani".

Thiaw perché non prima?

"Non scopro talenti, ma li scopre i club. Io cerco di migliorarli e di farli giocare. quando saranno pronti. Abbina fisicità e qualità".

Cosa è successo a Bennacer?

"Ha ancora qualche fastidio, è inutile rischiare. Mi auguro sia pronto per l'Atalanta".

Come sta Ibra?

"Più si allena più la condizione aumenta. Anche domani sarà a disposizione".

Giroud sta giocando tanto...

"Giroud sta facendo benissimo, anche Origi sta bene e domani vedrò che scelte fare".

Il modulo resterà lo stesso?

"Ci sta dando buoni risultati e buone posizioni, ma possiamo cambiare tranquillamente a seconda delle condizioni della squadra. Domani sicuramente continueremo sulla stessa strada".

In cosa deve migliorare Saelemakers? Messias può fare quel ruolo?

"Saelemaekers deve stare attento a non farsi prendere alle spalle in fase difensiva. In Belgio giocava da quinto, quindi può farlo. Così come Messias, entrambi ci possono dare qualcosa di importante nell'uno contro uno".

TMW - L''It's coming bro" di Leao a De Ketelaere è il simbolo dello spogliatoio?

"Questa è la nostra forza. È incredibile come si stimolino insieme. Tutti hanno avuto momenti difficili, i Leao, i Tonali, i Kalulu... De Ketelaere ha avuto un'occasione importante, ne avrà ancora e ci darà delle soddisfazioni".

In cosa dovrete essere più bravi domani?

"In entrambe le fasi. Dobbiamo metterli in difficoltà e dietro dovremo essere compatti e attenti".

Il Monza ha vinto con la Juve e pareggiato con l'Inter...

"È adatta a giocare con tanti tipi di squadre, è adatta a giocare bene. Servirà un alto livello tattico e determinazione. Nelle ultime due partite abbiamo vinto più del 60% di duelli e contrasti, è questo che fa la differenza".

Come giudica il momento del Milan?

"Purtroppo o per fortuna le situazioni cambiano velocemente. Una sconfitta ti può buttare già, mentre una vittoria cambia tutto. Ho visto una squadra vogliosa di fare bene anche domani".

Cosa pensa delle parole di supporto di Leao a De Ketelaere?

"La voglia di aiutarsi non è mai mancata. Nei momenti difficili, avere qualcuno vicino che ti aiuta e ti dà consigli è importante, soprattutto per ragazzi così giovani".

14:47 | Termina qui la conferenza stampa di Stefano Pioli.