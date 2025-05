Podcast TMW Tutti i motivi per cui Italiano ha scelto Bologna e detto di no al Milan

vedi letture

Vincenzo Italiano ha rinnovato col Bologna. Dicendo di no al Milan, preferendo l'idea di poter creare in Emilia una nuova Atalanta. Finalmente il tecnico di Karlsruhe ha deciso di mettere le tende? Ci sono le chances per un lungo ciclo? Il Bologna può diventare la nuova Dea? Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Dopo il rinnovo, il mercato

Vincenzo Italiano resta al Bologna. Come raccolto da TMW l'incontro tra le parti avvenuto questa mattina ha dato esito positivo ed il tecnico nato a Karlsruhe è pronto a rinnovare il contratto, in scadenza nel 2026.

Archiviata la questione allenatore, il Bologna potrà ora concentrarsi sul mercato. La dirigenza rossoblù ha già comunicato a Italiano l’intenzione di rinforzare la rosa, con particolare attenzione al reparto offensivo

Piace un esterno in Olanda

Giovanni Sartori, responsabile dell'area tecnica del Bologna, ha compiuto nei giorni scorsi un viaggio in Olanda. Come appreso dalla redazione del Corriere dello Sport, il dirigente rossoblù è atterrato a Eindhoven. Tuttavia, la scelta della città del Brabante settentrionale, non particolarmente strategica per assistere alle sfide dei play-off Conference League olandesi, fa pensare a una missione più ampia e itinerante, con la possibilità che Sartori abbia sfruttato la trasferta per intavolare discussioni su diversi fronti. Ciò che sembra emergere con maggiore insistenza è l'interesse del Bologna per un giocatore specifico: David Møller Wolfe, terzino sinistro classe 2002 (e non 23enne come inizialmente riportato), in forza all'AZ Alkmaar, un bacino di pesca che il Bologna ormai usa abitualmente. Il nome del giovane talento norvegese non è nuovo dalle parti di Casteldebole, essendo stato già un obiettivo di mercato del club rossoblù circa un anno fa..