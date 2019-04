LIVE TMW - Sampdoria, Giampaolo: "Il derby non ha prezzo"

Fonte: Inviato a Bogliasco (GE)

12.47 - Momento non positivo per la Sampdoria. Nella ultime gare i blucerchiati sono incappati in altrettante sconfitte contro Torino e Roma e la strada verso l'Europa League si è messa decisamente in salita. Il prossimo impegno di calendario per gli uomini di Marco Giampaolo si chiama derby, in programma domani pomeriggio al "Ferraris". In vista dell'importantissima stracittadina contro il Genoa, il tecnico interverrà in conferenza stampa dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Come sono stati i derby precedenti?

"Tutti belli ed emozionanti. Penso che sia un privilegio giocare il derby di Genova, sia per i calciatori che per gli allenatori. Noi abbiamo sempre giocato i derby per vincere, assumendoci anche il rischio di perdere, sapendo cosa significa. Non siamo mai stati sparagnini. E' una gara che sfugge ad ogni pronostico, in palio ci sono emozioni, sentimenti e tensioni della gara stessa. Non sarà pronosticatile ma abbiamo sempre cercato di viverla con un'attenta cura all'aspetto psicologico e mentale. Sappiamo cosa significa, quale tipo di sentimento coinvolge la città".

Che avversario si aspetta domani?

"Non lo so. Anche perchè non penso scendano in campo i moduli. Ho sentito che il Genoa possa giocare con un 3-5-2, ho visto la gara di Napoli ma in sostanza dopo l'espulsione di Sturaro hanno giocato a quattro. Ribadisco che in campo scende in campo la qualità dei giocatori. Deve essere una gioia responsabile".

TMW: questa sera verrano ancora i tifosi sotto l'hotel per incitarvi.

"E' un rito che si ripete per la sesta volta sempre con la stessa gioia da parte nostra. Se c'è qualcuno che il derby non l'ha mai giocato in quell'appuntamento capisce tante cose e ti riesci a mettere nei panni di chi vive quei momenti".

Prandelli ha detto che toglierebbe Quagliarella alla Samp. Lei chi toglierebbe al Genoa?

"Nessuno perchè amo i calciatori che alleno. Io sono innamorato dei calciatori che alleno, mi ammazzo di lavoro per i calciatori che alleno. Massimo rispetto per tutti gli altri ma non tolgo niente a nessuno".

Come si gestisce l'emozione di un derby?

"Dalla panchina non è facile. So che domani ci sarà tanta gente che vuole godere pienamente dello spettacolo. Io quello spettacolo non sono riuscito a godermelo perchè sono in trance agonistica. Riesco allo stesso tempo ad avvicinarmi al derby con fiducia e serenità, la stessa che devo trasmettere alla squadra. Domani è un derby importante anche per la nostra classifica. Domani la posta in palio è molto alta".

Un derby toscano con Prandelli l'ha già giocato. Che ricordi ha?

"Credo fosse un Fiorentina-Siena. All'epoca i viola erano molto forti. Prandelli è un allenatore che io stimo molto, in passato l'ho anche studiato. Quando ho iniziato lui era in auge, sono andato anche a vedere i suoi allenamenti".

Rientrerà Ekdal. Situazione dell'infermeria?

"Sono tutti recuperati a parte Barreto che però vuole venire in ritiro. Ekdal ha avuto dei problemi ma Vieira lo ha sostituito bene. Non possiamo lamentarci se commette qualche piccolo errore ma fa parte della crescita di un giocatore. Sta facendo un grandissimo campionato con la Samp".

Caprari convocato?

"E' convocato. Tutti convocati compreso Barreto che non è disponibile ma spero torni a disposizione settimana prossima".

Saresti il primo allenatore che non perde da sei derby di fila. Come ti senti?

"Ci sto dentro fortemente (ride ndr). Mi farebbe piacere. Non sono facili i derby per chi sta dentro. Sarebbe una grandissima cosa. Lavoriamo per questo".

La corsa europea c'è ancora.

"La corsa c'è ancora. Il piatto è ricco: il derby, i tre punti per stare aggrappati a quell'obiettivo che ci vede attardati un po' dopo la sconfitta di domenica scorsa che ci ha lasciato tanta rabbia perchè il calcio è una grande bugia".

A cosa rinuncerebbe in cambio di una vittoria nel derby?

"Sono disposto a pagare qualsiasi cosa (sorride ndr). Il derby non ha prezzo".

Ci saranno altri derby Genoa-Samp nel futuro di Marco Giampaolo?

"Spero di sì. Nel calcio non si può mai dire nulla".

