LIVE TMW - Scambio Politano-Spinazzola saltato! Giocatori stanno rientrando

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roma e Inter sono alle prese con lo scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola, seppur con alcuni problemi che potrebbero complicare un'operazione che sembrava essere già chiusa. Prima la chiusura, poi la riapertura. Segui il live di TuttoMercatoWeb.com con tutti gli aggiornamenti da Milano e dalla Capitale relative ai movimenti dei due giocatori.

15.07 - Scambio saltato! Spinazzola sta rientrando a Roma, Politano a Milano - Nuovo clamoroso colpo di scena: è saltato lo scambio tra Roma e Inter. La trattativa quest'oggi s'è nuovamente bloccata e i due giocatori nel pomeriggio torneranno nelle rispettive città, quindi Leonardo Spinazzola a Roma e Matteo Politano a Milano.

La trattativa s'è bloccata nuovamente nella giornata di oggi, dopo che ieri le due società si erano accordate su uno scambio di prestiti con obblighi di riscatto legati alle presenze. Ma proprio sul numero di presenze - e sui minuti validi per quantificare ogni singola presenza - la trattativa s'è bloccata definitivamente. E ora i due calciatori stanno rientrando nelle rispettive città.

14.20 - Club ancora al lavoro - Non c'è ancora la fumata bianca per lo scambio tra Roma e Inter riguardante Leonardo Spinazzola e Matteo Politano. Nella giornata di ieri, le due società si erano riavvicinate basando l'accordo su un prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze. Ma proprio sulle presenze da definire - e sui minuti validi per quantificare ogni singola presenza - in questo momento le due società stanno discutendo e non hanno ancora un accordo.

09.58 - Le parole di Petrachi - Il direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi ha parlato ai microfoni di Roma TV: "La trattativa è ancora in corso, non c'è nulla di chiuso. Inutile commentare adesso qualcosa che non è stato ancora fatto".

VENERDÌ 17 GENNAIO

18.39 - Obbligo a 15 presenze - Saranno 15 le presenze minime necessarie per trasformare in obbligo di riscatto i rispettivi prestiti: è questa la formula sulla base della quale Inter e Roma hanno trovato una nuova intesa. Ora ultimi dettagli, poi sarà fumata bianca definitiva. E l'Inter potrà virare su Giroud.

18.19 - Si sblocca lo scambio - Arrivano novità da Milano, si sblocca lo scambio. Inter e Roma sono molto vicine a una nuova intesa, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, in entrambi i casi legato a un numero minimo di presenze. Affare da 27-28 milioni di euro.

17.20 - Si valuta una nuova formula - Proseguono i contatti tra Inter e Roma, che adesso stanno valutando una nuova ipotesi. I due club stanno pensando a un iniziale scambio di prestiti con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo solo dopo un tot di presenze.

15.10 - Prestito Politano, la Roma insiste - La Roma continua a trattare per il prestito fino a giugno di Matteo Politano, a sua volta intenzionato a non tornare indietro vista la scarsa fiducia concessa da Conte in questi primi mesi di avventura nerazzurra. Allo stato attuale Inter fredda e non convinta di dare il calciatore senza un adeguata contropartita, a livello di cartellino o economica: Marotta infatti vuole avere spazio di prova per reinvestire i proventi della sua cessione in altre operazioni. Contatti in corso grazie all'intermediazione dell'entourage del giocatore, ma l'operazione rischia di saltare definitivamente senza un sacrificio da parte della Roma nel venire incontro alle esigenze nerazzurre.

14.06 - Scambio difficile - Si va verso la fumata nera nello scambio tra Roma e Inter tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. Come noto, nella serata di ieri, l'Inter ha cambiato le carte in tavola cercando di trasformare il prestito con obbligo di riscatto in prestito con diritto ma la Roma non ha accettato, dicendo no anche a nuovi controlli fisici per il difensore, e nonostante i continui contatti per cercare di trovare una soluzione le parti non si sono avvicinate. Per questo è probabile che si vada verso l'interruzione della trattativa.

11.40 - Roma irritata - Dalla Roma filtra irritazione per come si è evoluta la trattativa. Le due società sono adesso a Milano in costante contatto per cercare una soluzione insieme all'agente Lippi e agli intermediari. Politano, che ha svolto le visite con la Roma, attende coi giallorossi che per il momento avrebbero bloccato i nuovi test con l'Inter di Spinazzola.

11.21 - Opzione Suso - I problemi nello scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola tra Inter e Roma potrebbe riaprire la trattativa per il passaggio di Suso in giallorosso. Tutto dipenderà da come finirà la questione relativa ai test fisici di Spinazzola ma intanto nelle prossime ore ci sarà un nuovo confronto tra l'entourage dello spagnolo e il calciatore, che ha mercato anche in Liga: piace a Getafe e Siviglia.

11.00 - La situazione aggiornata - In giornata, Spinazzola effettuerà dei test con Pintus e col resto dello staff tecnico di Conte e solo allora l'Inter valuterà se dare o meno l'accelerata per chiudere. Politano, intanto, ha già effettuato le visite a Roma e anche lui aspetta l'esito della trattativa Spinazzola. Non solo: la società nerazzurra ha deciso che darà la sterzata per Giroud solo quando l'addio di Politano sarà decisivo. Per questo sarà importante capire come andranno i test di Spinazzola, con Lippi e Conte che ne hanno discusso in nottata, intorno a mezzanotte. In una giornata targata Inter, che nel frattempo ha provato a variare la formula del trasferimento di Politano da prestito con obbligo a prestito con diritto. Niet della Roma, oggi si decide.

GIOVEDÌ 16 GENNAIO

20.05 - Ancora non c'è la firma di Spinazzola - Niente firma per Spinazzola, l'idoneità sportiva arriverà se il giocatore supererà domani alla Pinetina alcuni test fisici ai quali sarà sottoposto. A quel punto, se tutto andrà come da programma, potrà firmare il contratto di fatto già pronto.

15.18 - Idoneità ok, prime parole di Spinazzola - Leonardo Spinazzola, nuovo acquisto dell'Inter, ha lasciato il CONI di Milano dopo aver ottenuto l'idoneità sportiva. Sono arrivate anche le sue prime parole, un commento piuttosto stringato: "Sto bene, ciao a tutti", ha detto ai giornalisti e tifosi presenti ad attenderlo.

14.27 - Spinazzola al Coni per le visite - Il nuovo acquisto dell'Inter, Leonardo Spinazzola, è arrivato al Coni di Milano per le visite mediche con i nerazzurri nel primo pomeriggio.

13.10 - Politano, visite finite - Visite mediche terminate per Matteo Politano a Villa Stuart. Il giocatore adesso andrà a Trigoria per incontrare i compagni e Fonseca e successivamente firmerà il contratto con la Roma, con la formula che sarà quella del prestito con obbligo di riscatto.

12.14 - "Flop Spinazzola" - "Politano torna a casa in cambio del flop Spinazzola", questo il titolo con cui il Corriere di Roma oggi in edicola apre la sezione relativa ai giallorossi. L’effetto domino dell’infortunio di Nicolò Zaniolo cambia il mercato della Roma e riporta a casa Matteo Politano, campione d’Italia con la Roma Allievi e Primavera ma mai in campo con la maglia della prima squadra. Il d.s. Petrachi ha accontentato Paulo Fonseca scambiando Spinazzola, da tempo uscito dalle rotazioni, con l’esterno mancino: Roma e Inter si scambieranno subito i due giocatori come da richiesta di Fonseca e Conte. In pratica sarà uno scambio alla pari per venire incontro alle esigenze dei diversi moduli. Per questo motivo si sta ancora lavorando agli ultimi dettagli, cioè agli ingaggi dei due calciatori. Spinazzola ha trovato l’accordo per uno stipendio da 2,7 milioni netti a stagione più premi.

11.20 - La formula - Inter e Roma stanno per chiudere l'operazione che porterà Matteo Politano nella Capitale e Leonardo Spinazzola a Milano e secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la formula sarà per entrambi quella del prestito con obbligo di riscatto. I calciatori saranno valutati circa 25/27,5 milioni di euro e lo scambio sarà alla pari. Sia l'uno che l'altro sono arrivati già nelle rispettive nuove città e dopo le visite mediche firmeranno i contratti.

10.45 - Spinazzola a Linate - Leonardo Spinazzola è appena atterrato a Linate ed è pronto a iniziare la sua giornata che lo porterà a essere un nuovo giocatore dell'Inter. L'esterno sta già svolgendo le visite mediche all'Istituto Humanitas di Rozzano, poi la firma in sede che arriverà nel tardo pomeriggio.

09.57 - Politano a Villa Stuart - Arrivo a Villa Stuart per le visite mediche per Matteo Politano che adesso svolgerà i test medici prima di firmare con la Roma.

09.54 - Presto Spinazzola a Milano - Quella di oggi sarà giornata di visite anche per Leonardo Spinazzola con l'Inter. L'esterno arriverà tra poco a Milano e successivamente si sposterà al CONI per svolgere i test intorno all'ora di pranzo.

09.24 - Politano arrivato a Roma - Matteo Politano è arrivato a Fiumicino. L'esterno, che tornerà alla Roma dopo aver vestito la maglia delle giovanili giallorosse, adesso svolgerà le visite mediche a Villa Stuart, prima di firmare il suo contratto con il club capitolino.

09.13 - Il Messaggero: "Affare per due" - "Roma e Inter, affare per due". Questo il titolo che Il Messaggero in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 29, allo scambio Spinazzola-Politano. Fonseca sceglie l'esterno nerazzurro e lascia l'ex Juventus a Conte. Plusvalenza per Zhang, risparmio sull'ingaggio per Pallotta. Matteo torna a Trigoria dopo 7 anni. Lo scambio è alla pari, a titolo definitivo e con la stessa valutazione: 27,5 milioni.

09.00 - Attesa per Politano a Fiumicino - Matteo Politano è oramai un nuovo giocatore della Roma. Oggi ci sarà l'arrivo (a Roma Fiumicino) del calciatore dell'Inter, scambiato con Leonardo Spinazzola, per le visite mediche di rito. Affare fatto, quindi, sulla Milano-Roma: Leonardo Spinazzola all'Inter e Matteo Politano ritorna a Trigoria, dove è cresciuto. Scambio di prestiti per i due club.