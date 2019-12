LIVE TMW - SPAL, Semplici: "Juve avanti, ma Inter è squadra cattiva"

F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato a San Siro

17.20 - La SPAL quasi mostra paura nella giocata nei primi 45', poi nella ripresa torna in campo con un altro atteggiamento e accorcia con Valoti. Ma non basta, al Meazza arriva un altro ko stagionale. A breve il tecnico della formazione estense, Leonardo Semplici, risponderà alle domande dei giornalisti presenti al Meazza. Segui la conferenza stampa LIVE su TuttoMercatoWeb.com

17.27 - Iniziata la conferenza stampa di Leonardo Semplici

Perché questa differenza tra primo e secondo tempo?

"Oltre al valore dell'Inter, siamo stato troppo timorosi, speravamo di non prendere il secondo gol. Il primo lo abbiamo recuperato. Strano che gli stessi undici abbiano offerto prestazioni così diverse tra i primi e i secondi 45'. Possiamo fare bene però, anche contro le grandi e lo abbiamo dimostrato. Dispiace"

L'abbiamo vista un po' nervoso a fine gara: perché?

"Solo una corsa liberatoria per ringraziare comunque i tifosi"

Troppa tensione di fronte all'Inter...

"Anche prima del nostro gol però avevamo fatto comunque cose buone in uno stadio così. Pareggiare qui sarebbe stato straordinario, ma continueremo la nostra corsa, vogliamo raggiungere il nostro obiettivo. Sarà più difficile dell'anno scorso, ma possiamo farcela"

Ha affrontato sia Juve sia Inter: chi le sembra più avanti?

"Credo che per organico e abitudine Juve ancora avanti. Con Conte si è dato un input maggiore, sono sulla via giusta. Darei che la Juve resti avanti, ma occhio a questa intensità dei nerazzurri. Sarà una bella lotta"

Cionek ha dato una spinta evidente...

"Vero, così come Floccari. Lavorano con intensità e dedizione, cercheremo di arrivare a fare i risultati che vogliamo"

Quanto pesano le assenze di Fares, Di Francesco e D'Alessandro?

"Tocca un tasto dolente. Non siamo certo fortunati e per questo servirà andare ancora più forte. Sono tre giocatori molto importanti per questa SPAL, perciò è naturale risentirne. Abbiamo i mezzi per sopprimere anche alle mancanze"

17.35 - Terminata la conferenza stampa di Leonardo Semplici