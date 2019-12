Ultime su Stanislav Lobotka dal Corriere dello Sport. Il giocatore spinge per il trasferimento in Italia, vuole cambiare aria e ha detto sì al Napoli. A maggior ragione in un periodo di enorme difficoltà dei galiziani, terzultimi in Liga. Preferisce il Napoli - si legge - nonostante un certo interessamento del Milan e, a quanto pare, anche del West Ham che ha appena cambiato allenatore e ha bisogno di rilanciarsi.

Lo stato della trattativa - Notevole sarebbe lo scatto sotto il profilo dell’ingaggio: dai circa 700mila euro attuali a oltre il doppio, per cinque anni. Il problema, però, è che con il Celta non è stato ancora trovato un accordo: considerando che nel suo contratto è inserita una clausola rescissoria da cinquanta milioni, il club spagnolo è partito da una richiesta di trenta milioni, ma il Napoli ha tutta l’intenzione di limare un bel po’. Venti o poco più, sommando un prestito oneroso e il riscatto obbligatorio. Nelle prossime ore è prevista una nuova riunione tra il club azzurro e la società spagnola.