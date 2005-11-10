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Più longevo di lui, con Cairo, solo Ventura: a Torino torna Juric per la seconda da ex

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Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 15:22Serie A
23.10.2026 15:22Serie A
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L'attuale allenatore del Monza è stato il secondo più duraturo sulla panchina del Toro e stasera torna lì, dopo il 3-0 con l'Atalanta di un anno fa.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Archiviata la tre giorni delle coppe europee, è tempo di tornare a pensare al campionato, con l'inizio dell'8^ giornata di Serie A che è fissato già per questa sera. Ad aprire le danze del fine settimana nel campionato italiano sarà la sfida dell'Olimpico Grande Torino tra i padroni di casa in maglia granata e il Monza, allenato da un ex di lustro come Ivan Juric.

Solo Ventura più longevo con Cairo

Si può dire che Juric sia stato il secondo allenatore di maggior successo dell'era Cairo. Da quando infatti l'imprenditore ha rilevato il Torino, solamente due sono i tecnici ad aver scavallato il figurato traguardo delle 100 partite sulla panchina granata. Uno è una sorta di istituzione, Gian Piero Ventura, che ha anche superato le duecento (217, per la precisione) ed è anche l'ultimo ad aver condotto i granata in Europa, ma subito dopo si posiziona proprio Juric, con le sue 122 gare nei 1095 giorni di regno nel capoluogo piemontese. Tre campionati con una presenza costante nella parte sinistra della classifica: 10° posto nei primi due anni, 9° nell'ultimo. E un rapporto forte e diretto con il presidente Cairo, come riconosciuto a più riprese anche dal presidente.

C'è già un precedente allo stadio Olimpico

Non sarà la prima volta che Juric torna da ex allo stadio Olimpico Grande Torino. Nelle tre successive (e sfortunate) avventure da allenatore che hanno seguito i granata e preceduto il Monza, realtà in cui il croato spera di poter ripetere i fasti del Toro e dell'Hellas Verona ancora prima, gli è capitato di giocare lì con l'Atalanta, vincendo con il risultato finale di 0-3.

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