Lotito a ruota libera: "In Serie A squadre senza requisiti, ma nessuno ha il coraggio di escluderle"

Pomeriggio presso la LUISS di Roma per il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Il numero uno del club biancoceleste è stato ospite del corso per 'Team Manager' organizzato dall'Associazione Sportiva LUISS per raccontare la propria esperienza e il rispettivo punto di vista sulla gestione sportiva.

Ecco uno primo stralcio delle sue dichiarazioni raccolto da LaLazioSiamoNoi: "Tutte queste società - afferma il numero uno della società capitolina -, che spendono e spandono, sono sostenute da fondi, ma non hanno un equilibrio economico. Tante squadre oggi che militano in Serie A non avevano i requisiti per iscriversi al campionato. Ma come fai a eliminare certe squadre blasonate? Serve coraggio e non tutti ce l’hanno”.

