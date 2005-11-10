Lucca troppo criticato? 252 giorni fa l'ultimo gol con tanto di frecciatina al Napoli

Provaci ancora, Lorenzo Lucca. Nel bel mezzo del tour de force Massimiliano Allegri è pronto a lanciare dal primo minuto il centravanti di Moncalieri per la sfida contro il Venezia che andrà in scena dalle 15 e sarà valida per la settima giornata di Serie A. "Hojlund - ha detto ieri in conferenza stampa l'allenatore del Napoli - ha fatto tante partite, ha bisogno di un po' di riposo o magari di venire in panchina. Lucca anche in Spagna è entrato bene, ha avuto un paio di situazioni favorevoli, su una ha calciato ma è stato contrastato, s'è mosso bene. Ha qualità importanti e deve dare il suo apporto in termini di gol. Così come tutti, è stato anche troppo criticato, a volte vengono presi di mira dei giocatori oltremodo, ma si è sempre impegnato e al di là degli errori che facciamo tutti è sempre entrato con la mentalità giusta".

A Napoli numeri impietosi

Da quando è sbarcato a Napoli Lucca è stato praticamente sempre al centro delle critiche. Un affare da 35 milioni di euro più cinque di bonus che settimana dopo settimana si sta rivelando sempre più un grande flop. Antonio Conte lo mise nel mirino dopo un Udinese-Napoli 1-1 nel febbraio 2025, in quella occasione da avversario lo elogiò anche pubblicamente. Ma poi ha praticamente subito boccato un calciatore che ad oggi con la maglia del Napoli ha collezionato 31 presenze e realizzato due gol. Di media una rete ogni 750 minuti.

E l'avventura in Premier...

Nel mezzo per Lucca anche il prestito al Nottingham Forest, un'altra esperienza fallimentare. Nove presenze e un solo gol, contro il Leeds, la rete della bandiera in una partita persa 3-1. Dopo quella gioia, l'unica in Premier League, Lucca pensò bene di postare subito una frecciatina alla sua ex realtà e al suo ex allenatore. Di togliersi qualche sassolino dalla scarpa: "Perdona loro, perché non lo sanno", il suo post scritto in inglese. Peccato che da allora siano passati 252 giorni e non si sia più vista traccia di un suo gol. Oggi a Venezia l'opportunità per iniziare a scrivere qualcosa di diverso.