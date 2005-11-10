Luciano Spalletti ha concluso la sua luna di miele. Da ora in poi contano solo i risultati

Luciano Spalletti ha incassato la fiducia della Juventus. Una fiducia necessariamente a tempo che, ogni partita, andrà testata. La prima sarà con il Rennes, anche se in Europa League sono già arrivate due vittorie e non ci sono problemi in proiezione per la qualificazione. La seconda conterà molto di più, perché contro il Lecce serve solo la vittoria. I giallorossi sono reduci da una grande partita contro l'Udinese, una vittoria che forse era insperata alla vigilia, giocando al Bluenergy Stadium.

Conclusa la luna di miele

Luciano Spalletti nell'ultimo anno ha avuto un grande appeal su stampa e tifosi, ricevendo critiche molto inferiori rispetto a quello che si può aspettare da una tifoseria così pressante. Eppure è l'unico, da Conte in poi, a non avere raggiunto almeno il quarto posto. Certo, c'è anche Allegri che non si è qualificato alla Champions, a causa della penalizzazione per il caso plusvalenze.

Solo i risultati

È chiaro che il rinnovo pre finale di campionato era per infondere fiducia. Come spesso accade, invece, è stato un autogol. Perché è evidente che arrivare al quarto posto era assolutamente dirimente e non arrivandoci ci sono stati 60 milioni in meno di fatturato per questa stagione. Come vendere un top o non farlo.