Luis Enrique esalta Morata: "Da quando è tornato alla Juve ha un rendimento incredibile"

vedi letture

In conferenza stampa, il ct della Spagna Luis Enrique ha parlato della chiamata di Alvaro Morata, dicendosi particolarmente soddisfatto del rendimento dell'attaccante della Juventus nelle ultime settimane: "Ho convocato Morata perché da quando è tornato alla Juventus è in grande fiducia e i suoi numeri lo indicano chiaramente. Inoltre ha buona attitudine sia in attacco che in difesa e questo mi piace molto. Poi il suo rendimento ci farà prendere una decisione anche in vista dell’Europeo. Da fuori possiamo solo apprezzare la sua fiducia in zona gol ed il suo rendimento è migliore rispetto a quello del Morata precedente".