Dopo l'annuncio dell'Inter, anche il Manchester United comunica Romelu Lukaku e saluta il centravanti belga: "Grazie e auguri per il futuro. Tutto il club ringrazia Lukaku per il suo impegno a Manchester e gli fa i migliori auguri per il futuro".

🇮🇹 @RomeluLukaku9 departs for Italy with our thanks and best wishes for the future.

— Manchester United (@ManUtd) August 8, 2019