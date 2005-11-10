Manchester City-AEK Atene, le formazioni ufficiali: Haaland in panchina, c'è Samba
Lorenzo Di Benedetto
Manchester City senza Haaland dal primo minuto nella sfida contro l'AEK Atene valida per la terza giornata della League Phase di Champions. Al suo posto ci sarà Samba, con Maresca che, quindi, ha deciso di dare un po' di riposo al suo centravanti.
Le formazioni ufficiali di Manchester City-AEK Atene
Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Lewis, Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Allan Elias, Cherki, Foden; Samba. A disposizione: Bettinelli, Rulli, Guehi, Ndiaye, Haaland, Doku, Ait-Nouri, Vitor Reis, Bouaddi, McAidoo, Braithwaite. Allenatore: Enzo Maresca.
AEK Atene (4-4-2): Brignoli; Pilios, Filipe Relvas, Moukoudi, Rota; Joao Mario, Marin, Arriaga, Majer; Jovic, Varga. A disposizione: Balamotis, Kairinen, Gacinovic, Zubkov, Koita, Mantalos, Vida, Lykogiannis, Vitalis, Zini. Allenatore: Marko Nikolic.