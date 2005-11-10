Manchester United imbarazzante, a lezione dal Como: Nico Paz show e 4-1 al Sinigaglia

Praticamente impeccabile il Como di Fabregas, che trova la seconda vittoria di fila al Sinigaglia in Champions League: una lezione di calcio al Manchester United, annichilito 4-1. Il gol della bandiera nel recupero di Zirkzee non cambia nulla, con doppietta di Nico Paz, Douvikas e Ramon marcatori della serata gloriosa. I lariani si prendono 3 punti d'oro.

Nico Paz non si ferma più

Un avvio fulmineo illumina la notte europea del Sinigaglia, dove un Como intraprendente sblocca il match dopo appena due minuti grazie a un assist di Da Cunha finalizzato dallo splendido tiro a giro di Nico Paz, abile a battere la retroguardia di un Manchester United apparso fin da subito passivo e fragile proprio sui temi difensivi già evidenziati da Michael Carrick alla vigilia. I ragazzi di Cesc Fabregas mantengono poi il controllo della prima frazione gestendo il vantaggio, rischiando soltanto su un colpo di testa di Maguire sugli sviluppi di un corner e sprecando al minuto trentacinque la grande occasione del raddoppio con Douvikas, impreciso da ottima posizione su invito di Couto, prima del duplice fischio che manda le squadre negli spogliatoi sull'uno a zero per i lariani.

Nico Paz show, segna anche Ramon

La riapertura del match è stata a senso unico per il Como, ad annichilire psicologicamente il Manchester United. A furia di transizioni rapide e pallate addosso a Lammens, con il gol del raddoppio incassato sul primo palo e nel segno di Douvikas, ben assistito da Nico Paz. Fantasista argentino indemoniato e che al 57’ su errore grossolano di Baleba ha fatto scattare il contropiede letale del ’10’ biancoblù, autore di una doppietta personale. Ciliegina sulla torta l’azione da 40 secondi magistrale per il Como è valsa il 4-0 ai danni di un Manchester United mai sceso in campo, scandita da 31 tocchi che hanno portato alla capocciata vincente di Ramon al 76’. Una batosta tremenda per il Manchester United, dalla prestazione indecorosa in trasferta. Il gol della bandiera dell'ex Juventus Zirkzee non cambia la sostanza: arriva l'ennesima sconfitta in questa stagione per gli uomini di Carrick, aggravando la striscia a sette partite senza una vittoria. Il Como invece vola sulle nuvole e dopo un altro poker in casa, la seconda vittoria di fila in casa, come la Lazio nel 1999/2000. Tre punti enormi in Champions League, contro una squadra blasonata come quella inglese.