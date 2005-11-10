Manchester United, rifinitura pre-Como: quanti assenti per Carrick. Out Lisandro Martinez

Come il Como, anche il Manchester United ha svolto l'allenamento di rifinitura alla vigilia della sfida in Champions League contro il Como domani (ore 18:45) al Sinigaglia. Prima di mettersi in volo per raggiungere l'Italia, i Red Devils hanno dovuto fare i conti con cinque assenti alla seduta odierna di mister Michael Carrick.

Chi è out

Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, infatti, Lisandro Martinez, Ayden Heaven (per influenza) e Luke Shaw, insieme a Kobbie Mainoo e l'attaccante Marcus Rashford, non si sono visti sul prato del Carrington Training Centre. Compresi, ovviamente, i lungodegenti Patrick Dorgu (l'ex Lecce per un problema ai flessori) e Benjamin Sesko (infortunio alla gamba), così come Mnauel Ugarte per la rottura del legamento crociato la scorsa stagione. Leny Yoro invece è squalificato e non ci sarà per la sfida di Champions contro il Como, per via del cartellino rosso preso nell'ultima apparizione europea contro l'Atletico Madrid (ko al Metropolitano).

Cosa succede con 'Licha' Martinez

A seguito di quella sconfitta in casa dell'Atletico Madrid, Lisandro Martinez ha sferrato un attacco alla gerarchia del club inglese, salvo poi scusarsi e ricevere la comprensione di coach Carrick. Partito titolare nell'1-1 di domenica contro il Leeds, il centrale argentino è stato sostituito all'intervallo ad Elland Road e poi ha saltato l'allenamento di questa mattina. Questa sera (ore 19:30) invece ci sarà la conferenza stampa dell'allenatore del Manchester United per presentare il match con il Como.