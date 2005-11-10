Marcus Thuram potrebbe davvero essere uno degli affari migliori nella storia dell'Inter

Quando il dito indica Lautaro Martinez e Pio Esposito, la luna nerazzurra sullo sfondo ha il faccione di Marcus Thuram. Ovviamente è una provocazione o giù di lì, serve più che altro a ricordare la bontà dell'acquisto fatto tre anni fa dall'Inter, che si è assicurata a costo zero quello che al tempo sembrava giusto un esterno d'attacco con qualche gol in più della media nelle gambe, e che si sta invece rivelando protagonista assoluto del suo presente.

Un gol ogni 97 minuti in questo avvio

La quarta stagione italiana del più grande dei figli calciatori di Lilian è iniziata nel solito segno del gol: sono già 3 in 5 presenze, di media uno ogni 97 minuti. Numeri da realizzatore, ciò che il nazionale francese sta dimostrando di essere sulla sponda nerazzurra di Milano.

Beffare il Milan spendendo zero

Guardando oggi, tre anni dopo il suo arrivo, Marcus Thuram potrebbe essere stato uno dei colpi di mercato migliori mai realizzati dall'Inter nella sua storia. D'altronde arrivò da svincolato, al termine del suo precedente contratto con il Borussia Moenchengladbach. Certo, di mezzo c'era anche una commissione da 8 milioni di euro per i procuratori, soldi che però la società nerazzurra avrà speso ben volentieri, visto che si trattava di avere la meglio (anche) sulla concorrenza dei vicini di casa, dei rivali cittadini del Milan.