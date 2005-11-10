Marocchi duro: "In spogliatoio servono 3 Rabiot: l'Inter ne ha 4-5, la Juve 0"

Crollo Juventus allo stadium: la Lazio travolge i bianconeri di Spalletti vincendo 0-3. La squadra di Gattuso passeggia e gode con i gol realizzati da Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru. Dagli studi di Sky Sport a fine gara Giancarlo Marocchi ha commentato a caldo il ko della Juve e come i giocatori interpretano, a suo avviso, le indicazioni dello stesso Spalletti.

Queste le parole di Marocchi: "La Juve può rialzarsi? Ogni volta che ho avuto questa sensazione poi la gara successiva o in quella successiva c'è sempre stato qualcosa che non andava. Spalletti non ha ancora trovato la quadra giusta. I 4 dietro ok, ma davanti crea qualcosa, ma non da squadra che ha uno sviluppo consolidato. Spero che fino ad ora non abbiano capito Spalletti. Non vedo nessun giocatore che possa prendere in mano la situazione. Il blocco italiano? Quello è il primo passo, la tradizione della Juve era quella.

O Spalletti si fa capire, ma da soli i giocatori stanno dimostrando che non riescono sistemare la squadra. Lucumi sul secondo gol non può fare una cosa del genere. L'esempio di Rabiot che parla al 90' duramente dopo il ko del Milan? Non può fare tutto l'allenatore, ti servono 3 Rabiot, nell'Inter mi sa che ce ne sono 4-5 di Rabiot, nella Juve siamo vicini allo zero, oppure sono proprio zero.

Se i giocatori fanno quello che gli dice Spalletti? Spero di no, spero non facciano quello che gli chiede Spalletti altrimenti sarebbe una cosa che non va. Dovrebbe cercare di spiegarsi un po' meglio. Stasera per 20 minuti abbiamo visto due squadre che andavano a mille, ma perché ha deciso la Lazio di farlo mantenendolo poi fino alla fine".