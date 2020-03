Marotta preoccupato: "Inter-Sassuolo si giochi a porte aperte, guai a pensare al rinvio"

La Lega ha deciso il rinvio delle cinque partite che si sarebbero dovute disputare a porte chiuse a causa del Coronavirus, tra cui anche Juventus-Inter. Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport si dice "Preoccupato per Inter-Sassuolo di domenica prossima. A porte chiuse non si può giocare, sarebbe assurdo usare uno strumento che solo una settimana prima non è stato considerato adatto per fronteggiare l’emergenza sanitaria. E non si parli neppure di rinvio a lunedì: l’Inter ha già subito un danno, abbiamo pagato a caro prezzo, tre giorni dopo peraltro avremmo l’impegno di Europa League. Dunque la partita si disputi domenica a porte aperte oppure... Non vedo soluzioni. Il peccato originale è il rinvio di Inter-Sampdoria di domenica scorsa: quella gara si sarebbe dovuta giocare a porte chiuse, soluzione che non piace a nessuno ma secondo me inevitabile in situazioni come questa. E dico di più: per questa giornata andava usato lo stesso criterio per tutte le squadre, al massimo si sarebbe dovuta rinviare tutta la giornata".